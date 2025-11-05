AUH Anses: cómo cobrar antes de fin de año hasta $796.000 presentando un simple formulario

Cada mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualiza los montos y beneficios destinados a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además del aumento del 2,1% confirmado para noviembre 2025, el organismo recordó que todavía queda tiempo para reclamar el dinero retenido durante 2024, que puede alcanzar hasta $796.000 según la zona y la condición del beneficiario.

Qué es la Libreta AUH y por qué es clave para cobrar el pago retenido

La Libreta AUH es un formulario que acredita que los niños y adolescentes beneficiarios cumplen con los controles de salud, vacunas y asistencia escolar obligatoria. Esta documentación es esencial para liberar el 20% retenido de la asignación cada mes, que se acumula y se paga una vez al año.

Si el titular no presenta la libreta a tiempo, pierde el derecho a cobrar ese dinero acumulado e incluso corre riesgo de suspensión del beneficio.

Cuánto paga Anses por la libreta AUH

Los montos varían según la zona del país y si el menor presenta una discapacidad. A continuación, los valores actualizados que se liberan por cada presentación de la libreta:

$188.069,40 por menor en zona general.

en zona general. $612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

en zona general. $244.491,60 por menor en zona austral.

en zona austral. $796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

Estos importes corresponden al total acumulado durante todo 2024, y se abonan en un solo pago tras la validación del formulario.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

El trámite puede realizarse 100% online desde Mi Anses, sin necesidad de turno previo.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi Anses con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y verificar si faltan datos de educación, salud o vacunación.

y verificar si faltan datos de educación, salud o vacunación. Descargar e imprimir el formulario en caso de tener campos incompletos.

Llevarlo a la escuela o centro de salud para su firma y sellado.

Subir la libreta escaneada o fotografiada (formato JPG, menor a 3 MB) desde la misma sección.

Confirmar la carga y conservar el comprobante digital del trámite.

También puede presentarse en formato papel, sin turno previo, en cualquier oficina de Anses del país.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2024

Anses informó que el plazo para presentar la Libreta AUH correspondiente al ciclo 2024 vence el 31 de diciembre de 2025.

Quienes ya realizaron la presentación en los primeros meses del año recibieron el pago retenido en junio, mientras que el resto cobrará de manera progresiva, según el calendario de liquidación.

Qué pasa si no se presenta la libreta

La no presentación del formulario implica la pérdida definitiva del dinero retenido y la posible suspensión del beneficio mensual. Por eso, Anses remarcó la importancia de cumplir con el trámite en tiempo y forma, ya que el pago liberado representa un bono anual significativo para miles de hogares argentinos.