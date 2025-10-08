AUBASA cambia el peaje: ahora se cobrará por lectura de patente en la Autopista La Plata–Buenos Aires

La circulación por la Autopista La Plata–Buenos Aires sumará una novedad tecnológica que cambiará la forma en que se abonan los peajes. La medida, impulsada por la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), apunta a agilizar el tránsito y modernizar el sistema de cobro en uno de los accesos más transitados de la región.

Cómo funcionará el nuevo sistema de cobro automático

En los próximos días, Aubasa comenzará a aplicar un nuevo sistema de cobro automático de peajes por lectura de patentes en el acceso de Villa Elisa. Este mecanismo permitirá que todos los vehículos que circulen por el tramo sean registrados mediante cámaras lectoras de patentes, sin necesidad de detenerse para abonar manualmente.

La medida alcanzará tanto a los automovilistas que cuenten con TelePase como a quienes no lo tengan, lo que marca un cambio importante en la modalidad de cobro tradicional de la autopista.

Opciones de pago para quienes no tengan TelePase

Aquellos conductores que no dispongan del sistema TelePase podrán realizar el pago del peaje de manera online a través del sitio web Pago Patente, que se habilitará en los próximos días. Desde Aubasa confirmaron que se instalará cartelería informativa en el acceso para guiar a los usuarios durante el proceso de implementación.

De esta manera, los automovilistas podrán abonar su paso por el peaje de Villa Elisa con mayor comodidad, sin necesidad de detenerse o hacer fila.

Una experiencia inédita en la Autopista La Plata–Buenos Aires

El peaje de Villa Elisa será el primero en incorporar este sistema dentro de la Autopista La Plata–Buenos Aires, convirtiéndose en un proyecto piloto que podría extenderse al resto de los accesos en el futuro.

Aubasa destacó que esta innovación busca:

Reducir los tiempos de espera y mejorar la fluidez del tránsito.

y mejorar la fluidez del tránsito. Modernizar la red de cobro con tecnología de lectura automática de patentes.

con tecnología de lectura automática de patentes. Unificar los métodos de pago para todos los usuarios, con o sin TelePase.

Hacia una red de peajes más moderna y ágil

Con la incorporación del sistema de cobro por patente, Aubasa se suma a otras autopistas del país que ya utilizan tecnologías de cobro sin detención, siguiendo una tendencia de digitalización y automatización del tránsito urbano y suburbano.

El objetivo principal es agilizar la circulación y reducir la congestión en los puntos más transitados, ofreciendo a los conductores una experiencia de viaje más rápida y eficiente.