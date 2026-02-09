Atención titulares de ANSES: Cómo el Plan Sumar activa cobros adicionales y cobertura de salud en febrero 2026

En el actual contexto económico de febrero de 2026, maximizar los ingresos familiares y asegurar la cobertura sanitaria se ha vuelto una prioridad absoluta para los hogares argentinos. Muchos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desconocen que un trámite administrativo externo, la inscripción al Programa Sumar, es la llave maestra para desbloquear pagos retenidos, acceder a asignaciones automáticas y garantizar la atención médica gratuita en hospitales públicos.

A continuación, detallamos un análisis exhaustivo sobre la vigencia de este programa, los montos exactos que dependen de su activación este mes y el procedimiento paso a paso para regularizar la situación sin intermediarios.

La vinculación estratégica entre Mi ANSES y el Programa Sumar

Es fundamental comprender la distinción técnica: el Programa Sumar no es un subsidio monetario directo que se cobra por cajero automático de forma independiente. Se trata de una política pública del Ministerio de Salud que brinda cobertura médica a personas que no tienen obra social ni prepaga. Sin embargo, su importancia financiera radica en la interoperabilidad de datos con ANSES.

Para el organismo previsional, la inscripción en el Sumar funciona como una “acreditación de condicionalidad sanitaria”. Esto significa que el sistema de ANSES cruza datos con la base del Ministerio de Salud para validar el pago de prestaciones claves. Si un beneficiario no figura activo en el Sumar, el sistema puede bloquear el pago automático de la Asignación por Embarazo (AUE) o impedir el cobro de complementos alimentarios esenciales.

Impacto en el bolsillo: Los montos que dependen de esta inscripción en 2026

Estar inscripto correctamente en el Plan Sumar impacta directamente en la liquidación de haberes de febrero 2026. Los titulares deben considerar los siguientes beneficios que requieren esta validación:

Asignación Universal por Hijo (AUH): Aunque el cobro base es un derecho, la inscripción en el Sumar facilita la acreditación de los controles de salud necesarios para liberar el 20% retenido anualmente mediante la Libreta. El monto bruto de la AUH en enero y febrero de 2026 ronda los $129.096 por hijo, de los cuales el 80% se percibe mensualmente.

Aunque el cobro base es un derecho, la inscripción en el Sumar facilita la acreditación de los controles de salud necesarios para liberar el 20% retenido anualmente mediante la Libreta. El monto bruto de la AUH en enero y febrero de 2026 ronda los por hijo, de los cuales el 80% se percibe mensualmente. Asignación por Embarazo (AUE): Este es el caso más crítico. La inscripción en el Programa Sumar es el requisito excluyente para que la AUE se pague de forma automática . Sin este registro, la gestante debe realizar trámites presenciales adicionales y podría sufrir demoras en la liquidación de sus haberes.

Este es el caso más crítico. La inscripción en el Programa Sumar es el requisito excluyente para que la AUE se pague de forma . Sin este registro, la gestante debe realizar trámites presenciales adicionales y podría sufrir demoras en la liquidación de sus haberes. Complemento Leche del Plan 1000 Días: Para titulares de AUH y AUE con niños de hasta 3 años, el Estado abona un extra mensual para la compra de alimentos, que en febrero de 2026 asciende a $48.691. Este pago se dispara automáticamente al cruzar los datos de vulnerabilidad y cobertura sanitaria del Sumar.

Procedimiento oficial de inscripción al Plan Sumar

A diferencia de otros trámites que se resuelven íntegramente desde la aplicación “mi ANSES”, el alta en el Programa Sumar requiere una gestión inicial en el sistema de salud. El protocolo vigente para 2026 es el siguiente:

El interesado debe dirigirse presencialmente al Centro de Salud u Hospital Público más cercano a su domicilio. No es necesario acudir a una oficina de ANSES (UDAI). En el centro de salud, deberá presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de inscribir a hijos menores, se debe llevar también el DNI de los niños.

Allí se completará el Formulario Único de Inscripción. Es vital verificar que los datos cargados en este formulario (especialmente los vínculos familiares y el domicilio) coincidan con los registrados en la base de datos de ANSES (ADP), para evitar inconsistencias futuras en el cruce de información.

Verificación de estado: Cómo saber si ya estás cubierto

Muchos usuarios creen estar inscriptos pero han sido dados de baja por inactividad o por haber tenido una obra social temporalmente. Para confirmar que la cobertura está activa y que ANSES recibirá la información correcta para los pagos, se debe realizar la consulta digital:

El Ministerio de Salud dispone de un validador online en su sitio web oficial. Ingresando el número de DNI, el sistema informará si la persona cuenta con cobertura vigente. Alternativamente, la línea 0800-222-7100 ofrece asistencia telefónica para chequear el estado de la afiliación.

Mantener esta inscripción al día no solo asegura la atención médica (controles, vacunación y seguimiento), sino que blinda los ingresos familiares ante posibles auditorías o requisitos de condicionalidad que ANSES aplica para liberar los fondos de la seguridad social.