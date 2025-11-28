ATE anunció un paro por la reforma laboral y protestas sorpresivas

Eric Olivera
ATE se reúne en San Luis para discutir el ajuste y anuncia protestas en fiestas

El gremio de estatales ATE anunció este jueves la realización de un paro nacional coincidiendo con la jornada en que el Congreso tratará la reforma laboral, así como diversas protestas “sorpresivas” que se llevarán a cabo durante todo el mes de diciembre. Esta decisión fue tomada durante el Consejo Federal realizado en la provincia de San Luis.

El Consejo Federal y sus Repercusiones

Según informaron fuentes sindicales, las 191 seccionales de ATE votaron de manera unánime otorgar mandato a la Conducción Nacional para implementar las protestas planificadas. Rodolfo Aguiar, líder del gremio, manifestó que “el Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo”, calificando el evento como un “ámbito distractivo” utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos.

Whirlpool cierra planta de Pilar tras tres años y deja en la calle a 220 trabajadores
Mirá también:

Whirlpool cierra planta de Pilar tras tres años y deja en la calle a 220 trabajadores

Aguiar enfatizó que “están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”, sugiriendo que la situación exige la convocatoria de una huelga general. “Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, agregó.

Pretensiones del Gremio y la Paritaria Inmediata

En el marco de una paritaria convocada por el Gobierno nacional para el viernes a las 13 horas a través de Zoom, Aguiar indicó que “se nota mucho que no quieren dar la cara”. A su vez, encabezó un mensaje directo: “Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar”.

El sindicato también exige la inmediata reapertura de las paritarias, señalando que el recorte salarial se ha profundizado durante el año 2025. “El incremento en los primeros 10 meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo periodo alcanzó el 24,8%”, consignó ATE, reflejando así la creciente preocupación entre los trabajadores estatales.

Calendario de feriados 2026: ¿Qué fechas están confirmadas?
Mirá también:

Calendario de feriados 2026: ¿Qué fechas están confirmadas?
Compartir este artículo
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata
Provincia Sociedad
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
La Provincia declara emergencia económica y tensa la relación con los municipios
Provincia
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente
Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán
Provincia
FotoJet 2025 11 26T134020.391
Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa
Nacionales
FAECYS anuncia nueva escala salarial para empleados de comercio en el segundo semestre 2025
Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Sociedad
contador muni
Al menos 80 municipios enfrentan serias dificultades para pagar el aguinaldo
Provincia
Mar de las pampas
Escapada perfecta: La “ruta verde” de la Costa para el finde largo de diciembre
Provincia Turismo

Más leídas