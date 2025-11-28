ATE anunció un paro por la reforma laboral y protestas sorpresivas

El gremio de estatales ATE anunció este jueves la realización de un paro nacional coincidiendo con la jornada en que el Congreso tratará la reforma laboral, así como diversas protestas “sorpresivas” que se llevarán a cabo durante todo el mes de diciembre. Esta decisión fue tomada durante el Consejo Federal realizado en la provincia de San Luis.

El Consejo Federal y sus Repercusiones

Según informaron fuentes sindicales, las 191 seccionales de ATE votaron de manera unánime otorgar mandato a la Conducción Nacional para implementar las protestas planificadas. Rodolfo Aguiar, líder del gremio, manifestó que “el Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo”, calificando el evento como un “ámbito distractivo” utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos.

Aguiar enfatizó que “están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”, sugiriendo que la situación exige la convocatoria de una huelga general. “Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, agregó.

Pretensiones del Gremio y la Paritaria Inmediata

En el marco de una paritaria convocada por el Gobierno nacional para el viernes a las 13 horas a través de Zoom, Aguiar indicó que “se nota mucho que no quieren dar la cara”. A su vez, encabezó un mensaje directo: “Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar”.

El sindicato también exige la inmediata reapertura de las paritarias, señalando que el recorte salarial se ha profundizado durante el año 2025. “El incremento en los primeros 10 meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo periodo alcanzó el 24,8%”, consignó ATE, reflejando así la creciente preocupación entre los trabajadores estatales.