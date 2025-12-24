Asueto 26 de diciembre: Confirmado el fin de semana XXL para la Provincia de Buenos Aires

En medio de los preparativos para la Nochebuena, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una medida muy esperada por los trabajadores estatales: habrá asueto administrativo el viernes 26 de diciembre de 2025.

Esta decisión, ratificada a través del Decreto N° 3063/2025, busca facilitar el reencuentro familiar y el descanso durante las festividades, generando un “puente” tras el feriado nacional de Navidad. De esta forma, los empleados de la administración pública provincial gozarán de un fin de semana extralargo de cinco días, sumando también el asueto de hoy, 24 de diciembre.

¿A quiénes alcanza el asueto del 26 de diciembre?

La medida impacta de manera directa en el personal de la Administración Pública Provincial. Esto incluye a los trabajadores de ministerios, secretarías y organismos descentralizados dependientes del gobierno de Axel Kicillof.

Sin embargo, el decreto establece excepciones claras para garantizar el funcionamiento de servicios críticos. No tendrán asueto y deberán prestar servicio normal o de guardia:

Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia (911).

y personal del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia (911). Servicio Penitenciario Bonaerense.

Servicios de guardia hospitalaria y atención médica de urgencia.

y atención médica de urgencia. Otros organismos que presten servicios esenciales e ininterrumpibles.

¿Qué pasa con los bancos y el sector privado?

Una de las dudas más frecuentes en estas fechas es el funcionamiento de las entidades financieras. Es importante aclarar que los bancos NO adhieren al asueto administrativo del 26 de diciembre.

Banco Provincia y bancos privados: Atenderán al público en su horario habitual este viernes 26. Si tenés trámites pendientes o necesitás ir por ventanilla, vas a poder hacerlo con normalidad.

Atenderán al público en su horario habitual este viernes 26. Si tenés trámites pendientes o necesitás ir por ventanilla, vas a poder hacerlo con normalidad. Sector Privado: Las empresas, comercios e industrias no están obligados a acatar esta medida. La actividad laboral en el sector privado dependerá exclusivamente de la decisión de cada empleador, por lo que se espera que la mayoría opere como un día hábil normal.

Municipios y otras dependencias

Si bien la Provincia dictó la norma para sus empleados, cada municipio tiene la autonomía para decidir si adhiere o no.

En muchos distritos del conurbano y el interior bonaerense, los intendentes suelen replicar la medida provincial para unificar el criterio con los trabajadores municipales, pero te recomendamos chequear las redes oficiales de tu localidad antes de realizar trámites municipales este viernes.

Calendario de fin de año en la Provincia

Para pasar en limpio, así queda el cronograma para los estatales bonaerenses en este cierre de 2025: