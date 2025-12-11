Arrestan a mujer que utilizó tarjeta de jubilado para estafas durante años

Eric Olivera
Misiones: arrestan a mujer que utilizó tarjeta de jubilado para estafas durante años

La Policía de Misiones detuvo a una mujer de 27 años acusada de llevar a cabo operaciones bancarias fraudulentas durante años, utilizando la tarjeta y la banca móvil de un jubilado de 86 años. Este hecho habría derivado en una estafa millonaria.

La denuncia del jubilado permitió descubrir el fraude

El caso se conoció este miércoles por la mañana, cuando Aníbal S., domiciliado en el kilómetro 25 de Campo Viera, presentó una denuncia. Desde 2014, desconocidos habían estado utilizando su tarjeta de crédito y su banca móvil del Banco Macro para efectuar transferencias y consumos sin su autorización.

La Ciudad de Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir en Argentina, según la UBA
Mirá también:

La Ciudad de Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir en Argentina, según la UBA

Investigación policial y arresto de la sospechosa

Fuentes policiales informaron que, tras recibir la denuncia, los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios, donde detectaron movimientos irregulares acumulados a lo largo de una década. Gracias a esta información, se estableció que la presunta autora sería Ángela Paola de S., quien también residía en la misma zona, en el kilómetro 28, y había mantenido una relación afectiva con el denunciado.

Durante las averiguaciones, se corroboró que la tarjeta del jubilado estaba vinculada a plataformas de streaming como YouTube Premium y Netflix. Estas suscripciones estaban instaladas en el teléfono de la sospechosa y se habrían sostenido con el dinero del afectado.

El accionar policial fue ágil y resultó en la detención de Ángela Paola, quien quedó demorada en averiguación del hecho. Además, se secuestró un teléfono celular, que se considera clave para la continuidad de la investigación.

La mujer se encuentra actualmente a disposición del magistrado interviniente, mientras se determinan los montos totales defraudados y el alcance económico de esta maniobra ilícita.

Seis heridos en Ezeiza por el desplome de un elevador para pasajeros con discapacidad
Mirá también:

Seis heridos en Ezeiza por el desplome de un elevador para pasajeros con discapacidad
Compartir este artículo
noticia chivilcoy
Tragedia en Chivilcoy: pareja de jubilados murió por intoxicación con veneno para cucarachas
Provincia
aumento nafta precios provincia
Aumenta la nafta y gasoil: Cuánto cuesta en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Plazo fijo tasa vs billeteras virtuales
Plazo Fijo vs. Billeteras Virtuales: Comparativa de tasas y qué conviene más hoy
Sociedad
Cuenta dni navidad promos
Cuenta DNI Vouchers Navidad: cómo ahorrar hasta un 40% en las fiestas
Provincia
Aumento alquiler valores argentina
Aumento alquiler diciembre 2025: cuánto vas a pagar según tu tipo de contrato e inflación
Sociedad
Cometa atlas
Cometa Interestelar 3I/ATLAS: Qué dice la NASA y cómo verlo desde Argentina antes de que desaparezca
Sociedad
jubilados anses navidad diciembre
Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025: ¿cuánto se cobra con bono y aguinaldo?
Anses

Más leídas