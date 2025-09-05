banner ad

Arrancó la veda electoral en la provincia de Buenos Aires: ¿Qué está prohibido hacer?

Francisco Díaz
veda

A partir de las 8 de este viernes comenzó oficialmente la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, que se extenderá hasta el cierre de los comicios, el domingo a las 21 horas. Durante este período regirán una serie de restricciones para garantizar un proceso electoral tranquilo y sin presiones externas.

Los bonaerenses votarán 1.500 cargos provinciales y municipales, y el cumplimiento de estas normas es clave para asegurar que la jornada transcurra con normalidad.

Principales restricciones durante la veda electoral

  • Venta de alcohol: Quedará suspendida desde el sábado a las 20 en toda la provincia.
  • Portación de armas: Se prohíbe portar armas para garantizar la seguridad durante la votación.
  • Espectáculos públicos y reuniones: Se suspenden espectáculos populares, deportivos y cualquier evento que no esté directamente vinculado con las elecciones.
  • Difusión de encuestas y sondeos: No se podrán publicar encuestas ni sondeos de intención de voto hasta las 22 horas del domingo 7 de septiembre.

Quiénes deben cumplir las normas

Las restricciones aplican tanto a candidatos como a la ciudadanía en general. Las medidas buscan que la votación se desarrolle en un clima de paz y sin influencias externas.

Sanciones: Quienes incumplan las normas pueden recibir multas, ver impugnadas sus actividades proselitistas e incluso generar la nulidad de algunos votos.

