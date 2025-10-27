Arranca la semana con inestabilidad y descenso de temperatura en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
fresco

Tras el domingo de elecciones en todo el país, la semana comienza con clima inestable en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con chances de lluvias aisladas y un leve descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se presenta con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada, aunque las condiciones mejorarán hacia la mañana, manteniendo un cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre 8 °C de mínima y 15 °C de máxima, marcando un leve alivio tras el fin de semana electoral.

☁️ Cómo sigue el tiempo en la Provincia

  • Martes: se esperan buenas condiciones, con cielo nublado a mayormente nublado, y valores térmicos entre 5 °C y 15 °C.
  • Miércoles: continuaría la estabilidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 6 °C y 17 °C.

Ya se va el décimo mes del año y el 2025 avanza rápidamente, quedando apenas 66 días para que termine el año. El clima acompaña la transición hacia noviembre con jornadas frescas, cielos cubiertos y un ambiente típicamente primaveral pero cambiante

