Argentina firma acuerdo con EE.UU. para modernizar controles aduaneros y agilizar el comercio internacional

Eric Olivera
En un movimiento estratégico para optimizar el comercio exterior, Argentina firmó un acuerdo en Washington con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Este acuerdo tiene como objetivo modernizar y agilizar el sistema aduanero, mejorando tanto los controles como el intercambio de información bilateral.

¿Quiénes firmaron el acuerdo y qué implica?

El acuerdo fue rubricado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina, representada por su titular, Juan Pazo, y el director general de Aduanas, Andrés Veliz. Por parte de EE.UU., estuvo presente el subcomisionado Ejecutivo Adjunto de CBP, Donald R. Stakes.

Desde ARCA se consideró que este convenio es “un paso clave para profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros”, alineándose con estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas.

Beneficios esperados del nuevo acuerdo bilateral

El acuerdo permitirá:

  • Fortalecer la coordinación bilateral entre ambos países.
  • Optimizar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales.
  • Implementar nuevas herramientas tecnológicas para reducir los tiempos logísticos.
  • Mejorar la competitividad del sector privado.
  • Avanzar hacia una Aduana completamente digital, sin trámites presenciales ni documentación en papel.

Contexto del acuerdo y su relevancia

Este entendimiento se suma a otros compromisos recientes entre Argentina y Estados Unidos para facilitar inversiones y promover mayor transparencia en el flujo comercial. La modernización del sistema aduanero se presenta como un aspecto crucial en el contexto actual, donde la agilidad y eficiencia son fundamentales para el comercio internacional.

