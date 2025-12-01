ARCA confirmó los límites de transferencias y aclaró qué billetera virtual no puede controlar

El uso de billeteras virtuales y transferencias bancarias sigue creciendo en Argentina, lo que llevó a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualice los montos máximos permitidos y refuerce los controles sobre los movimientos digitales. Estas medidas buscan ordenar la operatoria y evitar maniobras que puedan quedar por fuera del sistema fiscal.

Por qué ARCA controla los movimientos en billeteras virtuales

ARCA estableció límites de transferencia obligatorios para todas las plataformas financieras, tanto bancarias como digitales, con el objetivo de:

Prevenir la evasión fiscal .

. Asegurar la trazabilidad del dinero .

. Detectar actividades sospechosas o posibles maniobras de lavado.

Verificar que los movimientos tengan orígenes lícitos.

Cuando un contribuyente excede los montos establecidos, el organismo está habilitado a iniciar una investigación y pedir documentación que respalde cada operación. Entre los archivos que ARCA puede solicitar se encuentran:

Recibos de sueldo .

. Constancias de jubilación .

. Declaraciones juradas de impuestos .

. Facturas por ventas o servicios .

. Registros de transferencias anteriores.

Si la persona no cuenta con estos comprobantes, ARCA podrá aplicar sanciones, como retenciones o bloqueos temporales de operaciones.

Cuál es la billetera virtual que ARCA no puede controlar directamente

Aunque todas las billeteras digitales que operan en Argentina están bajo supervisión, existe una excepción: PayPal.

Esta plataforma estadounidense no tiene sede física en el país ni convenios de intercambio de información con el Estado argentino. Por esa razón, ARCA no puede acceder de manera directa a los datos de sus cuentas ni a los movimientos internos.

Sin embargo, esto no implica que las operaciones queden totalmente fuera del radar. Cada vez que se transfiere dinero desde PayPal hacia una cuenta o billetera argentina, el organismo sí puede detectar el ingreso, por lo que se recomienda respetar los límites de transferencia igualmente.

Límites de transferencia que aplica ARCA para monotributistas y otros contribuyentes

ARCA fijó montos máximos mensuales para quienes realizan transferencias entre billeteras virtuales. Los topes varían según el tipo de contribuyente:

Tipo de contribuyente Límite mensual de transferencias Personas físicas $50.000.000 Personas jurídicas $30.000.000

Para determinar si se superó el límite, ARCA analiza:

Ingresos y egresos totales del período.

del período. Saldo final del mes .

. Importes positivos y negativos registrados en cada cuenta.

En caso de superar los montos y no justificar correctamente las operaciones, los contribuyentes pueden enfrentar sanciones y mayores controles.