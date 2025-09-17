ARBA retomará el cobro de patentes y sellos en los registros automotores

El vínculo entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires volvió a generar debate en torno a las competencias tributarias. Una reciente decisión judicial habilitó nuevamente a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a aplicar impuestos en el ámbito de los registros automotores, en el marco de un conflicto iniciado meses atrás entre ambos gobiernos.

Qué resolvió la Cámara federal de La Plata

La Cámara Federal de La Plata revocó la medida cautelar que impedía a ARBA cobrar Patentes y Sellos a través de los registros automotores. Con esta decisión, el tribunal sostuvo la plena vigencia del Código Fiscal bonaerense y de la normativa provincial que respalda el sistema de recaudación.

El fallo consideró que:

No existía un peligro en la demora al continuar con el esquema de cobro.

al continuar con el esquema de cobro. La suspensión hubiera generado un grave perjuicio económico para la Provincia .

. El sistema se aplica de manera ininterrumpida desde hace 34 años sin generar daño alguno al Estado nacional.

De esta manera, la justicia le dio la razón al gobierno de Axel Kicillof en la disputa frente a la administración del presidente Javier Milei.

Los argumentos de la Nación y la respuesta judicial

El Ministerio de Justicia de la Nación había promovido una acción declarativa contra ARBA para declarar inconstitucional el mecanismo, señalando que el organismo no podía obligar a los registros automotores a actuar como agentes de recaudación sin un convenio previo.

Sin embargo, la Cámara rechazó el planteo al entender que no se probó un daño irreparable y que el esquema podía mantenerse vigente hasta la sentencia definitiva.

El alcance de la resolución

La medida se encuentra respaldada en la Resolución N°26/2024, por la cual ARBA designó a los registros seccionales como agentes encargados de la percepción y retención de tributos.

Esto implica que los registros deberán:

Verificar y denunciar incumplimientos.

Acreditar la inexistencia de deuda al momento de los trámites.

Continuar con la recaudación de Impuesto a los Automotores y Tasa de Sellos.

El posicionamiento de ARBA

Desde el organismo bonaerense remarcaron que el fallo ratifica la potestad de las provincias para administrar tributos directos, enmarcando la decisión como un triunfo del federalismo y de la autonomía provincial.

Además, destacaron que garantizar la percepción en los registros es clave para asegurar el flujo de recursos fiscales, necesarios para el financiamiento de políticas públicas en la Provincia de Buenos Aires.