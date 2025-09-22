ARBA redujo los saldos a favor de Ingresos Brutos: ¿En qué consiste y como impacta en los contribuyentes?

La gestión tributaria en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de cambios que impactan directamente en las empresas y trabajadores independientes. La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) informó que el volumen de saldos a favor (SAF), es decir, los créditos que se generan por adelantos de Ingresos Brutos, se encuentra en el punto más bajo desde que existe este mecanismo.

Qué son los saldos a favor y cómo impactan en las empresas

Los SAF se originan en los anticipos de impuestos cobrados mediante retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias. En la práctica, significan dinero inmovilizado para las empresas, ya que se abonan por adelantado y en muchos casos se acumulan sin poder ser compensados rápidamente.

Al inicio de la actual gestión provincial, los SAF equivalían a unos tres meses de recaudación de Ingresos Brutos. Hoy, según ARBA, la proporción descendió a menos de 0,9 meses, lo que representa una liberación de recursos por cerca de un billón de pesos hacia el sector productivo.

Medidas implementadas por ARBA para reducir los SAF

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la intención es simplificar trámites, agilizar devoluciones y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Entre las medidas aplicadas se encuentran:

Implementación del Sistema Único de Compensación (SUC) , que permite aplicar créditos acumulados a cualquier obligación fiscal provincial.

, que permite aplicar créditos acumulados a cualquier obligación fiscal provincial. Reconocimiento automático de inconsistencias FIRE , para que los contribuyentes puedan cancelar diferencias con su propio crédito.

, para que los contribuyentes puedan cancelar diferencias con su propio crédito. Revisión de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias , ajustando alícuotas y padrones en función del riesgo fiscal.

, ajustando alícuotas y padrones en función del riesgo fiscal. Reducción del número de agentes de recaudación , disminuyendo la complejidad operativa.

, disminuyendo la complejidad operativa. Aceleración de devoluciones de saldos , con procesos digitalizados y plazos más cortos.

, con procesos digitalizados y plazos más cortos. Creación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, que excluye a monotributistas de los regímenes de recaudación.

Beneficios para PyMEs y contribuyentes pequeños

Según ARBA, el esquema previo generaba una carga financiera y administrativa desproporcionada, en especial para pymes y contribuyentes de menor escala. Con los cambios, no solo se reducen costos, sino que también mejora la liquidez y la capacidad de inversión.

La devolución de más de un billón de pesos en créditos fiscales permitió aliviar al entramado productivo de la provincia y aumentar el pago voluntario de impuestos.

El próximo paso: “Riesgo 0, SAF 0”

ARBA anticipó que en el corto plazo se pondrá en marcha el régimen “Riesgo 0, SAF 0”, que busca:

Ajustar automáticamente las alícuotas según el comportamiento fiscal del contribuyente.

Reducir los importes de retenciones cuando los adelantos superen niveles razonables.

Incorporar mecanismos de monitoreo permanente, con foco en pymes y sectores golpeados por la caída de la actividad económica.

Polémica reciente por las billeteras virtuales

En paralelo, el gobierno bonaerense quedó en el centro del debate al anunciar que desde noviembre las billeteras virtuales pasarán a ser agentes de recaudación de Ingresos Brutos. Esta decisión se suma al paquete de medidas fiscales y generó discusiones sobre su impacto en el comercio digital y en los contribuyentes que utilizan estas plataformas.