ARBA extendió el plazo para pagar Patentes e Inmobiliario: la nueva fecha y cómo conservar el descuento

Los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires tienen una nueva fecha confirmada desde el viernes 16 de octubre en el calendario tributario: ARBA prorrogó hasta el jueves 12 de noviembre tres vencimientos correspondientes a Patentes y al Impuesto Inmobiliario. La modificación da más tiempo para organizar el pago de obligaciones que originalmente estaban previstas para los primeros días de noviembre.

La Agencia de Recaudación bonaerense informó que la extensión comprende la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario. La medida no debe confundirse con una condonación: lo que cambia es la fecha límite para cumplir con esas cuotas, no la existencia de la obligación.

Ver también: Patentes 2026 en Provincia: cómo estaba organizado el calendario original.

ARBA: cuáles son los vencimientos prorrogados a noviembre

El anuncio oficial reúne tres obligaciones bajo una misma fecha. Para evitar confusiones entre los tributos, este es el nuevo esquema que informó el organismo:

Impuesto Cuota alcanzada Nuevo vencimiento Automotor (Patentes) 9 12 de noviembre de 2026 Inmobiliario Rural 4 12 de noviembre de 2026 Inmobiliario Complementario 4 12 de noviembre de 2026

La comunicación publicada el 16 de octubre es la referencia más reciente sobre esas tres cuotas. En el calendario anual difundido anteriormente figuraban el 10 de noviembre para el Automotor y el 5 de noviembre para el Rural y Complementario. El nuevo anuncio de ARBA lleva los vencimientos mencionados al jueves 12.

Por ese motivo, si consultaste o guardaste una captura del calendario anterior, conviene no tomarla como última palabra. La fecha modificada corresponde a las cuotas expresamente alcanzadas en el comunicado del 16 de octubre.

Quiénes pueden aprovechar la nueva fecha

La prórroga está dirigida a quienes deban abonar esas cuotas del impuesto provincial. Incluye, por ejemplo, a propietarios de vehículos alcanzados por el Impuesto Automotor administrado por ARBA y a contribuyentes con obligaciones rurales o complementarias que tienen esa cuota pendiente.

No todos los vehículos tributan bajo el mismo régimen. Existen unidades cuyo impuesto está a cargo de los municipios en lugar de la Provincia; en esos casos, el contribuyente debe verificar el cronograma que corresponda a su jurisdicción. Tampoco hay que extender la novedad a otros conceptos solamente porque tengan una fecha de pago cercana.

La noticia no menciona un cambio para el Inmobiliario Urbano Edificado, cuya última cuota del año venció el 13 de octubre, ni para la cuota 10 del Automotor prevista en diciembre. Es importante no trasladar automáticamente la prórroga a obligaciones que no aparecen en el anuncio.

Cómo consultar la boleta y pagar la cuota

Para ver la obligación concreta, el camino más seguro es ingresar en el sitio oficial de ARBA y elegir el apartado del impuesto correspondiente. Allí se pueden consultar los datos de identificación necesarios, el estado de cuenta y los medios habilitados para efectuar el pago.

Ingresá directamente al portal de ARBA, sin seguir enlaces sospechosos de mensajes o redes. Seleccioná Automotor, Inmobiliario Rural o Complementario, según la obligación. Identificá el bien o la partida con los datos que solicita el sistema. Verificá la cuota, el importe actualizado y la fecha indicada para el pago. Guardá el comprobante cuando completes la operación.

Si ya tenés configurado un medio de pago automático, conviene controlar cómo se reflejará el cambio de fecha en esa modalidad. La prórroga no implica que deba suspenderse por cuenta propia un débito ni que se devuelva un pago ya realizado.

Ver también: ARBA 2026: cómo consultar las cuotas inmobiliarias y pagar online.

ARBA: cómo conservar el descuento del 10% por pago en término

ARBA contempla bonificaciones asociadas al cumplimiento de requisitos específicos, como la situación tributaria y la forma de pago. Por eso, quien quiera conservar un beneficio debe revisar la liquidación y las condiciones vigentes para su impuesto, en vez de suponer que todos los descuentos se aplican de la misma manera.

El organismo informó una nueva fecha oficial de vencimiento para las cuotas señaladas, pero eso no significa que se alteren los requisitos de los planes de pago, las deudas de períodos anteriores o los beneficios especiales de cada contribuyente.

Un detalle práctico: si la boleta que conservás todavía muestra la fecha original, contrastala con la información más reciente de ARBA antes de efectuar cualquier gestión. La misma recomendación vale cuando distintos calendarios de internet muestran días diferentes para noviembre.

Por qué conviene revisar el calendario antes de pagar

Una modificación de pocos días puede resultar importante para las familias que organizan varios gastos de noviembre o para productores con obligaciones rurales. También permite planificar el saldo de una cuenta bancaria y no confundir una cuota por vencer con una vencida.

La confirmación difundida por ARBA el viernes 16 es precisa: Automotor cuota 9, Rural cuota 4 y Complementario cuota 4 pasan al 12 de noviembre de 2026. Para consultar cualquier modificación adicional, la fuente a seguir es el comunicado institucional de ARBA.