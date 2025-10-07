ARBA: Nuevo plazo para pagar el Impuesto Inmobiliario Edificado con descuento

Los contribuyentes bonaerenses tendrán más tiempo para abonar la última cuota del año del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) resolviera extender el vencimiento hasta el 25 de noviembre. La medida busca garantizar el funcionamiento de los sistemas de pago y facilitar el cumplimiento tributario en el tramo final del año.

Nuevo plazo y beneficios disponibles

Según se informó oficialmente, la prórroga fue dispuesta “por razones de índole operativa” para asegurar el correcto proceso de liquidación del impuesto. Los contribuyentes que paguen dentro del nuevo plazo podrán acceder a hasta 10% de descuento, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener los impuestos al día .

. Estar adheridos al débito automático (en cuenta o tarjeta).

El beneficio aplica al pago de la cuota 5 del Inmobiliario Urbano Edificado, la última del calendario 2025.

Cómo realizar el pago

ARBA recordó que existen diversas opciones para abonar el impuesto antes del nuevo vencimiento:

Desde la web oficial

Con tarjeta de crédito .

. En cajeros automáticos , generando previamente el código electrónico correspondiente.

, generando previamente el código electrónico correspondiente. Mediante la app Cuenta DNI del Banco Provincia , escaneando el código QR que será enviado por correo electrónico.

, escaneando el que será enviado por correo electrónico. Presencialmente, en bancos habilitados y centros de cobro Provincia Net Pagos.

Cómo adherirse al débito automático

Para obtener el descuento, es necesario estar adherido al sistema de débito automático. El trámite se realiza desde la sección “Autogestión” del sitio de ARBA, con CUIT y Clave CIT, eligiendo la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

También se puede registrar o modificar un CBU desde el apartado “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. En caso de optar por tarjeta de crédito por primera vez, el débito se verá reflejado en los próximos vencimientos, no de forma inmediata.

De esta manera, quienes mantengan sus pagos al día y utilicen los medios electrónicos disponibles podrán aprovechar el 10% de bonificación sobre la última cuota del año del Inmobiliario Urbano Edificado.