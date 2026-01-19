ARBA Inmobiliario 2026: llegaron las boletas y estas son las claves para pagar menos

Si sos propietario en la Provincia de Buenos Aires, es momento de prestar atención al calendario. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ya habilitó las boletas digitales para el Impuesto Inmobiliario 2026 y, en un contexto económico donde cada peso cuenta, la estrategia de pago que elijas puede hacer una gran diferencia en tu bolsillo.

Este año, la decisión no pasa solo por “cumplir”, sino por elegir inteligentemente cómo pagar para evitar los ajustes por inflación que se aplicarán sobre las cuotas a lo largo del año.

El “truco” financiero de 2026: ¿Cuota o Pago Anual?

Esta es, quizás, la novedad más importante que tenés que saber antes de pagar. La Ley Impositiva 2026 trajo cambios en la forma de actualización de los tributos patrimoniales.

Si pagás en cuotas: Las emisiones mensuales o bimestrales se irán actualizando según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que la cuota que pagues en agosto o noviembre probablemente sea más cara que la de febrero.

Si hacés el Pago Anual: Congelás el valor total del impuesto. Al cancelar todo el año por adelantado, no solo accedés a la bonificación directa, sino que evitás las actualizaciones por inflación futuras.

En resumen: en 2026, el pago anual funciona como un doble descuento (la bonificación oficial + el ahorro por evitar la indexación).

Los descuentos confirmados

Para este ciclo fiscal, ARBA simplificó el esquema de bonificaciones. Si tenés tus impuestos al día, podés acceder a los siguientes beneficios:

15% de descuento por Pago Anual: Se aplica si abonás el total del año antes del primer vencimiento.

Se aplica si abonás el total del año antes del primer vencimiento. 10% de bonificación por Buen Cumplimiento: Aplica si decidís pagar en cuotas. Para obtenerlo, debés abonar en término cada vencimiento y no tener deudas de años anteriores.

Dato importante: Las bonificaciones no son acumulables de forma ilimitada. El tope máximo de descuento directo suele rondar el 15%, por lo que la verdadera ventaja del pago anual este año radica en la previsibilidad financiera frente a la inflación.

Calendario de Vencimientos 2026

Agendá estas fechas para no perder los beneficios por pago a término. El primer vencimiento es inminente para la planta urbana.

Impuesto Vencimiento Cuota 1 y Pago Anual Inmobiliario Urbano (Edificado y Baldío) Jueves 19 de febrero de 2026 Automotores (Patentes) Martes 10 de marzo de 2026 Inmobiliario Rural A partir del 17 de marzo de 2026

Nota: Las fechas pueden estar sujetas a modificaciones de último momento por parte del organismo, pero estas son las oficiales al día de hoy.

¿Cómo descargar tu boleta ahora mismo?

Ya no es necesario esperar al cartero. De hecho, ARBA fomenta la digitalización total. Para ver tu deuda y emitir el pago, seguí estos pasos sencillos:

Ingresá a la web oficial de arba.gov.ar. Hacé clic en el botón de “Pagar” o “Descargar Boleta”. Te va a pedir el número de Partida (para inmuebles) o Patente (para autos). El sistema te pedirá un código de validación y te mostrará las opciones: “Pago Anual” o “Cuota 1”.

También podés hacerlo desde el celular bajando la aplicación ARBA Móvil o utilizando la billetera virtual Cuenta DNI si tenés vinculados tus impuestos, lo cual simplifica el proceso escaneando el código QR directamente.

Atento a los topes de aumento

Si bien los valores fiscales se actualizaron, la Ley Impositiva estableció topes progresivos para que el impacto no sea desmedido en las valuaciones más bajas. Sin embargo, en el caso de los Baldíos, el incremento promedio ronda el 102%, un ajuste que busca desincentivar la tenencia de tierras ociosas en zonas urbanas.

Antes de pagar, chequeá que los datos de tu inmueble sean correctos en la boleta. Si notás una discrepancia grave en la valuación o en los metros cuadrados, podés iniciar un reclamo desde la misma web antes de abonar.