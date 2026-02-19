ARBA extiende el vencimiento del Impuesto Inmobiliario 2026: nueva fecha límite y cómo obtener el 15% de descuento

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó una prórroga clave para miles de contribuyentes bonaerenses. Mediante la Resolución Normativa 11/26, el organismo extendió el plazo para abonar la cuota 1 y el saldo anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en su planta edificada como baldía.

Esta medida busca facilitar el cumplimiento tributario en un contexto económico desafiante, permitiendo que más personas accedan a las bonificaciones por pago en término y buen cumplimiento fiscal que rigen para el ejercicio 2026.

Nueva fecha de vencimiento y descuentos vigentes

Originalmente previsto para este jueves 19 de febrero, el nuevo límite para pagar sin recargos y con beneficios se trasladó al jueves 26 de febrero de 2026. Esta extensión es la última oportunidad del mes para quienes buscan reducir el impacto del impuesto en su economía anual.

Los beneficios establecidos por el organismo que conduce Cristian Girard se dividen de la siguiente manera:

15% de descuento por Pago Anual: Se aplica a quienes decidan cancelar la totalidad del impuesto 2026 en un solo pago antes del 26 de febrero. El requisito fundamental es que la partida no registre deudas de años anteriores.

Se aplica a quienes decidan cancelar la totalidad del impuesto 2026 en un solo pago antes del 26 de febrero. El requisito fundamental es que la partida no registre deudas de años anteriores. 10% de descuento por Pago en Término: Para aquellos que opten por el pago en cuotas, se mantiene una bonificación del 10% en cada vencimiento. Para acceder, es necesario abonar antes de la fecha límite y no tener deudas exigibles.

Cabe destacar que estos descuentos se aplican de manera automática independientemente del medio de pago utilizado, ya sea mediante canales electrónicos, tarjetas de crédito o débito automático.

Calendario de otros vencimientos de ARBA

Es importante que los contribuyentes distingan entre las diferentes plantas del impuesto inmobiliario, ya que no todas vencen en febrero:

Impuesto / Categoría Cuota 1 y Pago Anual Próximos Vencimientos Inmobiliario Urbano (Edificado y Baldío) 26 de febrero (Prorrogado) Cuota 2: 16 de abril Inmobiliario Rural 17 de marzo Cuota 2: 10 de junio Inmobiliario Complementario 17 de marzo Cuota 2: 11 de junio Automotor (Patentes) 10 de marzo Cuota 2: 9 de abril

Guía paso a paso: cómo pagar y descargar la boleta

Para aprovechar los descuentos antes del cierre de la prórroga, los contribuyentes deben gestionar su pago de forma digital. El proceso es sencillo y se puede realizar desde cualquier dispositivo:

Ingreso al portal: Acceder al sitio oficial de ARBA.

Acceder al sitio oficial de ARBA. Sección Pagar: Hacer clic en el botón “Pagar” que aparece en el menú principal.

Hacer clic en el botón “Pagar” que aparece en el menú principal. Identificación: Seleccionar el impuesto (Inmobiliario) e ingresar el número de partida del inmueble.

Seleccionar el impuesto (Inmobiliario) e ingresar el número de partida del inmueble. Elección de modalidad: El sistema ofrecerá las opciones de “Pago Total Anual” (con el 15% ya descontado) o “Cuota 1” (con el 10%).

El sistema ofrecerá las opciones de “Pago Total Anual” (con el 15% ya descontado) o “Cuota 1” (con el 10%). Medio de pago: Se puede abonar con tarjeta de crédito, generar un código de pago electrónico para homebanking (Link o Banelco) o utilizar la billetera Cuenta DNI.

¿Qué pasa con el Impuesto Automotor?

Aunque la atención está centrada en el inmobiliario, los propietarios de vehículos deben agendar el 10 de marzo, fecha en la que vencerá la primera cuota y el pago anual de las patentes. Para este tributo, ARBA ha implementado un esquema de hasta 10 cuotas para facilitar el pago a lo largo del año, manteniendo también los incentivos para contribuyentes sin deuda