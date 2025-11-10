ARBA extendió el plazo para pagar el Impuesto Inmobiliario Rural y Complementario ¿Hasta cuándo hay tiempo?

A medida que avanza el cierre del año, muchos contribuyentes bonaerenses deben reorganizar sus obligaciones tributarias antes de diciembre. En este contexto, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó una prórroga que otorga más tiempo para cumplir con los vencimientos de dos impuestos clave.

Nueva fecha de vencimiento para el Inmobiliario Rural y Complementario

ARBA extendió hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 12 de noviembre.

Según se detalla en el Boletín Oficial bonaerense, la decisión responde a razones operativas y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes, especialmente en un período de alta demanda administrativa.

Beneficios para quienes estén al día con ARBA

Desde el organismo recordaron que las personas que se encuentren al día con el fisco y que estén adheridas al débito automático conservarán el beneficio de hasta un 10% de descuento sobre el monto a pagar.

Este incentivo se mantiene vigente como parte del programa de buen cumplimiento fiscal, que reconoce la regularidad en los pagos como un comportamiento a premiar.

Opciones para abonar el impuesto

ARBA ofrece múltiples alternativas de pago para facilitar la gestión de los contribuyentes. Se puede abonar:

A través del sitio web oficial , con tarjeta de crédito o generando el código de pago electrónico para operar desde cajeros automáticos .

, con o generando el para operar desde . Mediante la aplicación Cuenta DNI , escaneando el código QR enviado por correo electrónico o accediendo desde la agenda de pagos de la app.

, escaneando el enviado por correo electrónico o accediendo desde la de la app. De forma presencial, en entidades bancarias habilitadas o centros de cobro Provincia Net Pagos.

Estas alternativas digitales y presenciales buscan agilizar el cumplimiento tributario y evitar demoras en los últimos meses del año.

Cambios también para el impuesto a las embarcaciones deportivas

Además de la prórroga para el Inmobiliario, ARBA informó que se modificó el vencimiento de la segunda cuota del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, que pasará del 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2025.

Con esta medida, el organismo apunta a unificar los plazos de pago y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes alcanzados por distintas obligaciones fiscales dentro del territorio bonaerense.