ARBA: Cómo pagar menos patente en la Provincia de Buenos Aires y ahorrar hasta un 30%

Mantener un vehículo en la Provincia de Buenos Aires representa un gasto significativo en el presupuesto mensual, pero este 2026 llega con novedades importantes en la Ley Impositiva bonaerense. Tras un año marcado por ajustes, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha implementado un esquema que permite reducir el costo de las patentes mediante descuentos directos, cambios en las alícuotas y beneficios por movilidad sustentable.

La reducción nominal de patentes en 2026

Una de las noticias más relevantes para los contribuyentes bonaerenses es la baja nominal del impuesto automotor que afecta a tres de cada cuatro vehículos radicados en la provincia. ARBA ha reestructurado las alícuotas para corregir los desfasajes entre las valuaciones fiscales y los valores de mercado.

En promedio, la reducción ronda el 30%, aunque en vehículos de alta gama el alivio puede ser superior. Este cambio es automático y se refleja directamente en la boleta emitida por el organismo, pero es solo la base sobre la cual se pueden sumar otros descuentos.

Descuentos por pago anual y buen cumplimiento

Para quienes tienen sus cuentas al día, ARBA ofrece un esquema de beneficios acumulables que puede alcanzar el 15% de ahorro total sobre el monto anual:

Pago Anual Anticipado: Quienes opten por cancelar el total del impuesto 2026 antes del primer vencimiento de marzo obtienen una bonificación directa del 15% . Es la opción más rentable para quienes cuentan con liquidez, ya que además congela el valor frente a posibles actualizaciones.

Quienes opten por cancelar el total del impuesto 2026 antes del primer vencimiento de marzo obtienen una bonificación directa del . Es la opción más rentable para quienes cuentan con liquidez, ya que además congela el valor frente a posibles actualizaciones. Bonificación por Buen Cumplimiento: Aquellos contribuyentes que no registren deudas de años anteriores y abonen sus cuotas a término reciben un 10% de descuento en cada cuota. Este beneficio rige independientemente del medio de pago elegido.

Aquellos contribuyentes que no registren deudas de años anteriores y abonen sus cuotas a término reciben un en cada cuota. Este beneficio rige independientemente del medio de pago elegido. Adhesión al Débito Automático: Sumar el pago a tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito no solo garantiza no olvidar los vencimientos, sino que simplifica la gestión del beneficio por buen cumplimiento.

Autos eléctricos e híbridos: exenciones y beneficios verdes

La Provincia de Buenos Aires continúa impulsando la transición hacia vehículos menos contaminantes. Si sos propietario de un auto con tecnología híbrida o eléctrica, el ahorro es drástico:

Vehículos Eléctricos: Mantienen una exención del 100% del impuesto automotor durante 2026.

Mantienen una exención del del impuesto automotor durante 2026. Vehículos Híbridos: Existe un esquema de exención total durante los primeros dos años desde el patentamiento. A partir del tercer año, se aplica un tributo escalonado. Por ejemplo, los autos patentados en 2024 comenzarán a pagar solo el 40% de la patente este 2026.

Este trámite no suele ser automático al momento de la compra; se debe gestionar el alta de la exención a través de la web de ARBA utilizando la Clave de Identificación Tributaria (CIT).

El fin de la patente provincial: autos con más de 25 años

Una duda frecuente es cuándo un vehículo deja de pagar el impuesto. Para el ejercicio 2026, todos los autos fabricados en el año 2001 o anteriores quedan exentos del pago por antigüedad en todo el territorio provincial.

Por otro lado, los vehículos que tienen entre 10 y 25 años de antigüedad suelen estar “municipalizados”. Esto significa que el cobro ya no depende de ARBA, sino del municipio donde está radicado el coche. En estos casos, conviene consultar en la municipalidad local, ya que muchas comunas ofrecen descuentos propios por pago anual que pueden diferir de los provinciales.

Moratoria 2026: el camino para recuperar los beneficios

Si tenés deuda acumulada, es imposible acceder a los descuentos por buen cumplimiento. Sin embargo, ARBA lanzó recientemente un plan de pagos para regularizar deudas en instancia prejudicial:

Planes cortos: Hasta 3 cuotas sin interés de financiación.

Hasta 3 cuotas sin interés de financiación. Planes largos: Hasta 60 cuotas con intereses que oscilan entre el 1,5% y el 4% mensual.

Ponerse al día mediante estos planes permite “limpiar” el historial fiscal y quedar habilitado para los descuentos del próximo ejercicio.

Calendario de vencimientos 2026

Es fundamental agendar las fechas clave para no perder los beneficios por pago a término: