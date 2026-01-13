ARBA 2026: Guía completa para pagar con descuentos de hasta el 15% y ahorrar en tus impuestos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha puesto en marcha el calendario fiscal 2026 con una serie de beneficios destinados a aliviar la carga impositiva de los contribuyentes bonaerenses. Para este ejercicio, el organismo que conduce Cristian Girard ha diseñado un esquema de bonificaciones que premia tanto la previsibilidad del pago anual como la constancia de quienes mantienen sus cuentas al día.

Los dos caminos para obtener descuentos en 2026

ARBA ha definido dos estrategias principales para que los contribuyentes accedan a las reducciones. Es importante destacar que estas bonificaciones no son acumulables entre sí, pero están diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles económicos.

Pago Anual Anticipado: la opción de mayor ahorro

Aquellos que decidan cancelar la totalidad del impuesto 2026 en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota obtendrán un descuento del 15%.

Para acceder a este beneficio, el requisito fundamental es no registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos vinculadas al objeto (casa, auto o lancha). Es la opción ideal para quienes disponen de liquidez y buscan congelar el valor del tributo frente a posibles actualizaciones.

Pago por Cuotas y Buen Cumplimiento

Si prefieres el pago fraccionado, podés alcanzar hasta un 10% de descuento en cada cuota si cumplís con tres condiciones:

No tener deudas de años anteriores.

Tener pagas las cuotas anteriores del mismo año 2026.

Abonar la cuota vigente antes de su fecha de vencimiento.

Este beneficio se desglosa generalmente en un 5% por “buen contribuyente” y un 5% adicional si el pago se realiza a través de medios electrónicos específicos o adhesión a boleta por mail.

El cambio histórico en las Patentes: Cobro mensual

Una de las grandes novedades para este año es la modificación en el Impuesto a los Automotores. A diferencia de años anteriores donde se pagaban 5 cuotas bimestrales, en 2026 la patente se cobra de forma mensual.

El impuesto se divide ahora en 10 cuotas iguales que comienzan a vencer en marzo. Según los datos oficiales, el 75% de los propietarios de vehículos en la provincia verán una reducción en el valor real de su patente gracias a la actualización de las tablas impositivas enviadas por la Gobernación a la Legislatura. Esta mensualización busca que el impacto en el presupuesto familiar sea más gradual y previsible.

Cómo realizar el trámite y asegurar el beneficio

Para garantizar que los descuentos se apliquen correctamente, es esencial que el bien (partida inmobiliaria o dominio automotor) esté debidamente “cuitificado”, es decir, asociado a tu CUIT o CUIL en la base de datos de ARBA.

Paso a paso para pagar con descuento:

Ingresar al sitio oficial: Entrá en www.arba.gob.ar.

Entrá en www.arba.gob.ar. Cuitificación de bienes: Si aún no lo hiciste, desde la “Guía de Trámites” asociá tu vehículo o inmueble a tu CUIT usando tu Clave de Identificación Tributaria (CIT).

Si aún no lo hiciste, desde la “Guía de Trámites” asociá tu vehículo o inmueble a tu CUIT usando tu Clave de Identificación Tributaria (CIT). Suscripción a Boleta por Mail: Adherirte al envío digital no solo es ecológico, sino que en muchos casos es requisito para activar el tramo final de los descuentos por medios digitales.

Adherirte al envío digital no solo es ecológico, sino que en muchos casos es requisito para activar el tramo final de los descuentos por medios digitales. Selección de pago: Elegí la opción “Pago Único” para el 15% de ahorro o seleccioná la cuota vigente. Podés usar tarjeta de crédito, débito, homebanking o billeteras virtuales como Cuenta DNI.

Qué hacer si tenés deudas pendientes

Para quienes no pueden acceder a los descuentos por registrar deudas de años anteriores, ARBA mantiene activos planes de regularización. Es posible confeccionar un plan de pagos de forma 100% online para deudas en instancia prejudicial. Una vez que te ponés al día y regularizás tu situación, comenzás a calificar para los beneficios de “buen contribuyente” en las cuotas subsiguientes.