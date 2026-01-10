ARBA 2026: Guía completa para obtener descuentos de hasta el 15% en el pago de impuestos

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha el calendario fiscal 2026 con un esquema de beneficios diseñado para premiar a los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día. En un contexto donde la planificación financiera es clave, conocer los requisitos y las modalidades de pago permite reducir significativamente el impacto del Impuesto Inmobiliario en el presupuesto familiar o empresarial.

Este año, la estrategia del organismo bonaerense se centra en la digitalización y el cumplimiento temprano. Las bonificaciones no solo aplican al Impuesto Inmobiliario Urbano (tanto edificado como baldío), sino que también se extienden al Rural, el Complementario y otros tributos patrimoniales como Automotores y Embarcaciones.

Cuáles son los descuentos vigentes en 2026

Para este ejercicio fiscal, ARBA consolidó un sistema de descuentos que puede alcanzar un máximo del 15% sobre el total de la factura. Los beneficios se desglosan de la siguiente manera:

Descuento por Pago Anual

Quienes opten por cancelar la totalidad del impuesto inmobiliario en una sola cuota antes del primer vencimiento del año, acceden de forma directa a una bonificación del 15%. Este beneficio es el más alto disponible y permite congelar el valor del tributo frente a posibles actualizaciones durante el resto del año.

Bonificación por Buen Cumplimiento

Los contribuyentes que no registren deudas de años anteriores ni cuotas impagas del ejercicio 2026 al momento de abonar, reciben un descuento del 5%. Para que este beneficio sea efectivo, es fundamental que el objeto (la propiedad) esté asociado a una CUIT o CUIL. Si el inmueble no está “cuitificado”, el descuento por cumplimiento se reduce al 2,5%.

Descuento por Adhesión al Débito Automático

Aquellos que prefieran el pago fraccionado en cuotas pueden obtener un 5% adicional de descuento si adhieren el pago al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Sumado al beneficio por buen cumplimiento, el ahorro total bajo esta modalidad puede llegar al 10%.

Requisitos indispensables para acceder a los beneficios

Para que los descuentos se apliquen de manera correcta en la boleta, se deben cumplir tres condiciones básicas:

Estar al día : No se deben registrar deudas exigibles de periodos anteriores no prescriptos.

: No se deben registrar deudas exigibles de periodos anteriores no prescriptos. Cuitificación de bienes : El titular debe vincular su CUIT o CUIL al número de partida del inmueble. Este trámite se realiza en la web de ARBA con la Clave de Identificación Tributaria (CIT).

: El titular debe vincular su CUIT o CUIL al número de partida del inmueble. Este trámite se realiza en la web de ARBA con la Clave de Identificación Tributaria (CIT). Pago en término: Las bonificaciones por cuota solo se mantienen si el pago se procesa antes de la fecha de vencimiento estipulada en el calendario oficial.

Cómo descargar la boleta y pagar de forma digital

El proceso para gestionar el Impuesto Inmobiliario 2026 es 100% digital. Los contribuyentes pueden obtener su liquidación siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ARBA y dirigirse a la sección de “Pagar”.

Seleccionar el apartado correspondiente al Impuesto Inmobiliario e ingresar el número de Partida.

El sistema permitirá elegir entre la boleta de pago anual (con el 15% de descuento) o la cuota individual del mes.

En cuanto a los medios de pago, la Agencia habilitó múltiples opciones para facilitar la transacción:

Cuenta DNI : Se puede escanear el código QR que llega por mail o el que figura en la boleta para pagar de forma instantánea.

: Se puede escanear el código QR que llega por mail o el que figura en la boleta para pagar de forma instantánea. Billeteras virtuales y Homebanking : Utilizando el código de pago electrónico.

: Utilizando el código de pago electrónico. Tarjeta de crédito : Directamente desde el portal de ARBA.

: Directamente desde el portal de ARBA. Débito automático: La gestión se realiza desde el menú “Gestionar mis planes” dentro del panel de autogestión.

Suscripción a la Boleta por Mail

Una de las recomendaciones del organismo para evitar olvidos y recargos es la adhesión al servicio de Boleta por Mail. Al suscribirse, el contribuyente recibe el aviso de vencimiento y el link de pago directamente en su correo electrónico, eliminando la dependencia de la boleta en papel. Además, estar suscripto a este servicio digital suele ser una condición necesaria para mantener ciertos niveles de bonificación en los planes de pago.