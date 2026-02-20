ARBA 2026 con nueva fecha de vencimiento: ¿Cómo ahorrar hasta un 15% en el Impuesto Inmobiliario?

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó una medida clave para el bolsillo de los contribuyentes bonaerenses. A través de la Resolución Normativa 11/26, el organismo decidió prorrogar el vencimiento de la Cuota 1 y del Pago Anual del Impuesto Inmobiliario Urbano (tanto para la planta edificada como para la baldía). Esta extensión busca brindar un mayor margen de tiempo para quienes desean cumplir con sus obligaciones fiscales y, fundamentalmente, aprovechar los beneficios por buen cumplimiento.

Originalmente previsto para mediados de febrero, el nuevo plazo límite para realizar el pago en término ha sido fijado para el jueves 26 de febrero de 2026.

Los descuentos vigentes: cómo pagar menos

Para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno provincial ha mantenido un esquema de incentivos que premia a quienes no registran deudas y optan por medios de pago electrónicos. Los beneficios se dividen de la siguiente manera:

15% de descuento por Pago Anual : Es la opción más ventajosa. Quienes decidan cancelar la totalidad del impuesto del año por adelantado y no tengan deudas previas, obtendrán esta bonificación directa sobre el monto total.

: Es la opción más ventajosa. Quienes decidan cancelar la totalidad del impuesto del año por adelantado y no tengan deudas previas, obtendrán esta bonificación directa sobre el monto total. 10% de descuento por Pago en Término : Si el contribuyente prefiere el plan de cuotas, puede acceder a un 10% de descuento en cada una de ellas siempre que se abonen antes de la fecha de vencimiento y se mantenga la condición de “buen cumplidor”.

: Si el contribuyente prefiere el plan de cuotas, puede acceder a un 10% de descuento en cada una de ellas siempre que se abonen antes de la fecha de vencimiento y se mantenga la condición de “buen cumplidor”. Bonificaciones adicionales: Se recomienda verificar la adhesión a la boleta por mail o al débito automático, gestiones que suelen sumar puntos en el esquema de beneficios de la Agencia.

Calendario actualizado de vencimientos 2026

Tras la prórroga, el cronograma para el Inmobiliario Urbano quedó reconfigurado. Es fundamental agendar estas fechas para no perder los descuentos, ya que el pago fuera de término implica no solo el recargo por intereses, sino también la pérdida de la bonificación por cumplimiento.

Cuota / Modalidad Fecha de Vencimiento Cuota 1 y Pago Anual 26 de febrero de 2026 Cuota 2 14 de abril de 2026 Cuota 3 16 de junio de 2026 Cuota 4 6 de agosto de 2026 Cuota 5 13 de octubre de 2026

Para los propietarios de inmuebles en la categoría Inmobiliario Rural o Inmobiliario Complementario, el vencimiento de la primera cuota y el pago anual está estipulado para el 17 de marzo de 2026.

Guía paso a paso para descargar la boleta y pagar online

ARBA ha digitalizado la mayor parte de sus trámites, eliminando casi por completo el envío de boletas en papel. Para obtener el comprobante de pago actualizado al 26 de febrero, los pasos son:

Ingresar al sitio web oficial de ARBA.

Dirigirse al botón Pagar o a la sección de Apartado Inmobiliario .

o a la sección de . Ingresar el número de Partida del inmueble (dato que figura en boletas de años anteriores).

del inmueble (dato que figura en boletas de años anteriores). Seleccionar si se desea abonar la Cuota 1 o el Saldo Anual .

o el . Elegir el medio de pago: se puede pagar con tarjeta de crédito, generar un código de pago electrónico (Link o Banelco) o utilizar el código QR para aplicaciones de billeteras virtuales como Cuenta DNI.

Novedades sobre la moratoria 2026

Es importante destacar que el organismo también ha lanzado una nueva moratoria para aquellos contribuyentes que posean deudas de años anteriores. Regularizar estas deudas mediante los planes de facilidades vigentes es un requisito indispensable para poder calificar al máximo descuento del 15% en el impuesto del año corriente.