ARBA 2026: Cómo pagar tus impuestos desde el celular y acceder a descuentos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha consolidado su proceso de digitalización para este 2026, permitiendo que la totalidad de los trámites tributarios se resuelvan sin necesidad de asistir a una oficina física. En un contexto donde la agilidad es prioridad, los contribuyentes bonaerenses ahora cuentan con múltiples herramientas para abonar el Impuesto Inmobiliario, Automotor y de Embarcaciones directamente desde la palma de su mano.

Pagar desde el celular no solo ahorra tiempo, sino que en este ejercicio fiscal se ha convertido en la vía principal para aprovechar los beneficios por buen cumplimiento y pago anticipado que ofrece el organismo conducido por Cristian Girard.

Paso a paso: Cómo liquidar tu deuda en minutos

Para operar desde un smartphone, ya no es estrictamente necesario contar con una computadora. El proceso se puede realizar a través del navegador móvil ingresando a la web oficial de ARBA o mediante la aplicación móvil.

Identificación del objeto: Ingresá al sitio oficial y seleccioná el impuesto a consultar (Inmobiliario o Automotor). Deberás tener a mano el número de Partida o la Patente del vehículo.

Consulta de liquidación: El sistema mostrará las cuotas pendientes y el saldo total anual.

Selección del medio de pago: Aquí es donde el celular se vuelve protagonista. Podés elegir "Pago Electrónico" para generar un código para Homebanking (Red Link o Banelco) o utilizar la opción de "Código QR".

Finalización: Si elegís el QR, solo tenés que escanearlo con la cámara desde tu billetera virtual preferida (Cuenta DNI, Mercado Pago o MODO) y confirmar el pago.

Beneficios y descuentos confirmados para 2026

Estar al día con la provincia de Buenos Aires tiene premios económicos directos este año. ARBA ha ratificado un esquema de bonificaciones que incentiva el uso de medios digitales:

Pago Anual Anticipado: Aquellos que opten por cancelar la totalidad del impuesto antes del vencimiento de la primera cuota obtendrán un 15% de descuento , siempre que no registren deudas de años anteriores sobre el bien.

Aquellos que opten por cancelar la totalidad del impuesto antes del vencimiento de la primera cuota obtendrán un , siempre que no registren deudas de años anteriores sobre el bien. Bonificación por Buen Cumplimiento: Quienes prefieran el pago en cuotas recibirán una bonificación del 10% en cada factura, siempre que paguen en término y mantengan su estado de deuda en cero.

Quienes prefieran el pago en cuotas recibirán una en cada factura, siempre que paguen en término y mantengan su estado de deuda en cero. Débito Automático: Adherir el impuesto al débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito garantiza el acceso a estas bonificaciones de forma simplificada, evitando olvidos y recargos por mora.

Billeteras virtuales: La alianza con Cuenta DNI y Mercado Pago

La integración con las billeteras digitales ha facilitado el cumplimiento para miles de usuarios. En particular, los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia cuentan con la ventaja de recibir la boleta digital directamente en su correo o app, permitiendo el pago inmediato con saldo en cuenta. Por otro lado, la posibilidad de generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) o escanear el QR desde Mercado Pago permite incluso financiar el pago de los impuestos en cuotas con tarjeta de crédito, una opción muy consultada en épocas de presupuestos ajustados.

Seguridad y comprobantes digitales

Una duda frecuente entre los contribuyentes es la validez del comprobante. Al realizar el pago de forma digital, ARBA emite un comprobante electrónico que llega al mail registrado o puede descargarse en formato PDF desde la web de autogestión. Este documento tiene plena validez legal para cualquier trámite, como la transferencia de un vehículo o la escrituración de una propiedad, eliminando la necesidad de guardar papeles físicos.