ARBA 2026: Cómo obtener hasta un 15% de descuento en el Impuesto Inmobiliario y cuáles son los requisitos

Para quienes poseen una propiedad en la provincia de Buenos Aires, el comienzo del año 2026 trae novedades importantes sobre cómo alivianar la carga tributaria. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha ratificado su esquema de beneficios para el Impuesto Inmobiliario, permitiendo que los contribuyentes alcancen bonificaciones de hasta el 15%.

Este ahorro no es automático para todos; requiere de ciertas acciones específicas por parte del usuario y, fundamentalmente, mantener un historial fiscal ordenado.

Los descuentos vigentes para el Impuesto Inmobiliario en 2026

Para el ejercicio fiscal 2026, ARBA mantiene una estructura de premios por “buen cumplimiento” y por la adopción de métodos de pago digitales. Las bonificaciones se desglosan de la siguiente manera:

15% de descuento por Pago Anual: Esta es la opción que genera el mayor ahorro inmediato. Se compone de un 10% de bonificación por elegir el adelanto de todas las cuotas del año y un 5% adicional si el contribuyente no registra deudas de años anteriores.

Requisitos clave para no perder el beneficio

Para que el sistema de ARBA te aplique los descuentos, debés cumplir con tres pilares fundamentales:

Inexistencia de deuda: El beneficio del 5% adicional por “buen cumplidor” solo se activa si no tenés cuotas impagas de períodos anteriores. Si tenés deuda, es recomendable regularizarla mediante los planes de pago vigentes antes de los vencimientos de 2026.

Cómo adherirse al débito automático paso a paso

Si optás por el pago en cuotas, la adhesión al débito automático es la forma más sencilla de garantizar el 10% de descuento total. El trámite es 100% digital:

Ingresá a la web oficial.

Accedé con tu CUIT y CIT (Clave de Identificación Tributaria).

(Clave de Identificación Tributaria). En el menú principal, seleccioná la opción de “Débito Automático” .

. Cargá tu CBU o los datos de tu tarjeta de crédito.

Confirmá la operación. El sistema te informará a partir de qué cuota comenzará a regir el débito (usualmente impacta en la cuota siguiente a la adhesión).

Cómo pagar con QR y Cuenta DNI

Una de las opciones más utilizadas por los bonaerenses es el pago a través de la billetera digital del Banco Provincia.

Para pagar con el 15% de descuento (en caso de pago anual) o simplemente pagar tu cuota al día, solo tenés que escanear el código QR que llega en tu boleta por mail. Al hacerlo desde la app Cuenta DNI, el proceso es instantáneo y se genera un comprobante digital que tiene validez legal ante cualquier reclamo.