ARBA 2026: ¿Cómo acceder a los descuentos del pago de impuesto inmobiliario?

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dio inicio oficial al calendario fiscal 2026 con un esquema de beneficios diseñado para incentivar el cumplimiento temprano y reconocer el esfuerzo de los contribuyentes. Con bonificaciones que pueden alcanzar el 15% de ahorro, los propietarios de inmuebles urbanos y rurales en territorio bonaerense ya pueden gestionar sus boletas y aprovechar los descuentos por pago anual o cumplimiento en cuotas.

Cuáles son los descuentos disponibles en 2026

Para el ejercicio 2026, ARBA estableció dos modalidades principales de beneficios que alcanzan tanto al Impuesto Inmobiliario (Urbano y Rural) como al Automotor y Embarcaciones:

Pago Anual Anticipado: Los contribuyentes que opten por cancelar la totalidad del impuesto en un solo pago antes del primer vencimiento del año obtendrán una bonificación del 15% . Para acceder a este descuento máximo, es condición indispensable no registrar deudas de años anteriores sobre el bien en cuestión.

Los contribuyentes que opten por cancelar la totalidad del impuesto en un solo pago antes del primer vencimiento del año obtendrán una bonificación del . Para acceder a este descuento máximo, es condición indispensable no registrar deudas de años anteriores sobre el bien en cuestión. Pago por Cuotas (Buen Cumplimiento): Quienes prefieran el pago fraccionado pueden obtener hasta un 10% de descuento en cada cuota. Este beneficio se desglosa en un 5% por “Buen Contribuyente” (no tener deuda hasta 5 días antes del vencimiento) y un 5% adicional por estar adherido al Débito Automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Quienes prefieran el pago fraccionado pueden obtener hasta un de descuento en cada cuota. Este beneficio se desglosa en un 5% por “Buen Contribuyente” (no tener deuda hasta 5 días antes del vencimiento) y un 5% adicional por estar adherido al en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Bonificación por Boleta Electrónica: Al igual que en años anteriores, la adhesión al envío de la boleta por correo electrónico es un requisito que facilita la obtención de estos beneficios y garantiza recibir la liquidación a tiempo.

Requisitos clave para calificar

No todos los contribuyentes acceden automáticamente al descuento máximo. ARBA ha definido tres requisitos estrictos para ser considerado en la categoría de “Buen Cumplimiento”:

Inexistencia de deudas: No registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el inmueble.

No registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos sobre el inmueble. Ejercicio actual al día: Haber cancelado las cuotas ya vencidas correspondientes al año 2026.

Haber cancelado las cuotas ya vencidas correspondientes al año 2026. Pago en término: Abonar cada cuota antes de su respectiva fecha de vencimiento original.

Es importante destacar que, si el inmueble no tiene asociada una CUIT o CUIL al momento de la liquidación, el descuento por cumplimiento podría reducirse a la mitad (2,5% en lugar del 5%). Por ello, se recomienda realizar el trámite de “Cuitificación de bienes” desde la web oficial.

Cómo realizar el pago paso a paso

El trámite es 100% online y se puede realizar desde una computadora o el celular a través de la web oficial de ARBA o la aplicación móvil del organismo.

Consulta de deuda y boleta: Ingresá al sitio de ARBA, seleccioná la opción “Pagar” y luego el impuesto correspondiente (Inmobiliario). Deberás cargar el número de Partida del inmueble para visualizar las cuotas pendientes y la opción de pago anual.

Ingresá al sitio de ARBA, seleccioná la opción “Pagar” y luego el impuesto correspondiente (Inmobiliario). Deberás cargar el número de del inmueble para visualizar las cuotas pendientes y la opción de pago anual. Medios de pago digitales: Una vez generada la boleta, podés abonar mediante: Cuenta DNI: Escaneando el código QR de la boleta desde la aplicación del Banco Provincia. Billeteras virtuales: Mercado Pago, Modo y otras apps compatibles con QR interoperable. Homebanking: Utilizando el Código de Pago Electrónico a través de las redes Link o Banelco. Tarjeta de crédito: Directamente en el portal de ARBA.

Una vez generada la boleta, podés abonar mediante:

Calendario de vencimientos 2026

Aunque las fechas exactas pueden variar levemente según el tipo de planta (Urbana Baldía, Edificada o Rural), el cronograma general para el Impuesto Inmobiliario Básico suele concentrar su primer vencimiento y la opción de pago anual durante el mes de febrero.

Es fundamental regularizar cualquier deuda pendiente antes de que termine enero para asegurarse de figurar como “al día” en el sistema y así capturar el 15% de ahorro. Si poseés deuda, ARBA mantiene vigentes planes de pago que permiten ponerse al día en cuotas, recuperando la posibilidad de acceder a descuentos en los vencimientos futuros del año.

Consejos para ahorrar más

Para maximizar el ahorro, la recomendación principal es adherirse al débito automático lo antes posible. Este trámite suele demorar un ciclo de facturación en impactar, por lo que hacerlo hoy garantiza el beneficio para la mayor parte del año. Además, recordá verificar que tu CUIT esté correctamente vinculada al objeto inmobiliario en la sección “Gestión de mis bienes” del portal de ARBA.