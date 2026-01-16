Apagón masivo en el AMBA: lo que tenés que saber sobre los cortes, el estado del servicio y cuándo vuelve la luz

El colapso de una línea de alta tensión dejó a más de un millón de usuarios sin energía en plena ola de calor. Te contamos cuál es la situación actual, las zonas más complicadas y qué dicen las empresas.

Lo que comenzó ayer por la tarde como un parpadeo en las luces de miles de hogares se transformó rápidamente en un apagón masivo que afectó a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras la sensación térmica superaba los 35 grados, una falla crítica en el sistema de alta tensión dejó sin suministro a más de un millón de usuarios, generando caos en el tránsito, interrupciones en los servicios de trenes y subtes, y complicaciones en el suministro de agua.

Si todavía estás sin luz o sufrís baja tensión, acá te explicamos qué pasó, quiénes son los más afectados y cómo sigue el panorama para este fin de semana.

¿Por qué se cortó la luz?

Según informaron fuentes oficiales y la Secretaría de Energía, el origen del problema fue la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de 220 kV en el tramo Morón – Rodríguez, pertenecientes a la red de Edenor. Esta falla provocó un desbalance automático que “desenganchó” del sistema a unos 3.000 MW de potencia de golpe.

Aunque el problema se originó en la red de Edenor, el impacto fue tal que afectó al sistema interconectado nacional, dejando también sin servicio a más de 120.000 usuarios de Edesur por un efecto dominó.

El dato: Las distribuidoras informaron que se activaron los protocolos de seguridad y que el 90% del servicio fue restablecido dentro de las primeras horas, pero todavía quedan “bolsones” de usuarios sin suministro en varios barrios porteños y del conurbano.

Zonas y servicios afectados hoy

Si bien la mayoría de los hogares ya recuperaron la electricidad, el ENRE reporta que persisten cortes puntuales y de baja tensión. El impacto se sintió con fuerza en:

CABA: Barrios como Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, Villa General Mitre y Villa Santa Rita .

Barrios como . Conurbano: Partidos de Vicente López, San Isidro, Tigre, San Martín y Tres de Febrero (zona norte y oeste principalmente).

Partidos de (zona norte y oeste principalmente). Transporte: Ayer fue un caos volver a casa. Hoy, la línea de Subte D circula con servicio limitado y la H ya se normalizó. Los trenes Mitre y San Martín operan con demoras y cancelaciones, mientras que el Sarmiento y el Roca funcionan a horario.

Ayer fue un caos volver a casa. Hoy, la línea de circula con servicio limitado y la ya se normalizó. Los trenes operan con demoras y cancelaciones, mientras que el Sarmiento y el Roca funcionan a horario. Agua: AySA advirtió que la falta de energía en las estaciones de bombeo puede generar baja presión o falta de agua incluso horas después de que vuelva la luz.

Alerta por calor: ¿Cuándo llega el alivio?

El corte de luz no podría haber llegado en peor momento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta naranja por temperaturas extremas. Para hoy viernes se espera que la térmica vuelva a rozar los 33°C – 35°C, lo que presiona aún más sobre una red eléctrica que está trabajando al límite.

Sin embargo, hay buenas noticias en el horizonte:

Se esperan lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde/noche de hoy.

El sábado la temperatura bajará, con una mínima de 19°C y una máxima de 32°C, dando un respiro necesario para los equipos de refrigeración.

Qué hacer si seguís sin luz

Si sos de los usuarios que todavía no recuperó el servicio, es fundamental que dejes asentado el reclamo para que el ENRE pueda monitorear la zona.

Canales de atención:

Empresa Teléfono Emergencias WhatsApp / SMS Edenor 0800-666-1000 Envíá Luz al 11-3900-0000 Edesur 0800-333-3787 Envíá Luz + [N° Cliente] al 72720

Recomendaciones útiles:

Desenchufá los electrodomésticos sensibles (heladeras, computadoras) para evitar daños por los golpes de tensión cuando retorne el servicio.

Mantené cerradas las puertas de la heladera y el freezer para conservar el frío lo máximo posible.

Si vivís en edificio y no hay agua, racioná el uso al mínimo indispensable (higiene básica y consumo).

Las cuadrillas de ambas empresas continúan trabajando en las zonas críticas. Se espera que la normalización total del servicio ocurra de manera paulatina durante el transcurso del día, siempre y cuando la demanda no vuelva a dispararse por el calor extremo de la tarde.