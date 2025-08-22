ANSES: Todo lo que deben saber los jubilados sobre pagos y ayudas en septiembre 2025

El próximo mes de septiembre trae importantes novedades para los jubilados y pensionados en Argentina. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado un nuevo aumento en las jubilaciones y el desembolso de un bono extraordinario. A continuación, se detallan las claves que los beneficiarios deben tener en cuenta.

¿Cuánto será el aumento en las jubilaciones de septiembre de 2025?

De acuerdo con las cifras del INDEC, los jubilados y pensionados experimentarán un incremento del 1,9% en sus haberes a partir de septiembre. Con este aumento, la jubilación mínima ascenderá a $320.277,17, mientras que el monto máximo alcanzará $2.155.162,16.

Es fundamental recordar que este aumento se aplica siguiendo la nueva fórmula de movilidad implementada en el Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses anteriores.

Detalles sobre el nuevo bono de $70.000 para jubilados

El gobierno de Javier Milei anunció la entrega de un nuevo bono de $70.000 dirigido exclusivamente a aquellos jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima. Con este adicional, el monto total llegará a $390.277,17 para este grupo de beneficiarios.

Los jubilados que tengan haberes superiores a la mínima, pero inferiores a $390.277,17, recibirán un pago proporcional que les permita alcanzar esta cifra.

Calendario de pagos confirmado para septiembre 2025

Los beneficiarios de ANSES pueden consultar el calendario de pagos, que varía según la terminación de su documento de identidad. A continuación, se detallan las fechas específicas:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

Documentos terminados en 0: a partir del 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: a partir del 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: a partir del 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: a partir del 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: a partir del 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: a partir del 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: a partir del 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: a partir del 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: a partir del 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: a partir del 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas: