ANSES: ¿Quiénes cobrarán el aguinaldo en diciembre 2025 y quiénes quedan afuera?

Ana Salgueiro
ansesjpg.jpg

A partir de diciembre de 2025, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este pago se hará efectivo junto con los haberes del último mes del año y las actualizaciones correspondientes por la movilidad jubilatoria.

ANSES: quiénes cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025

Desde ANSES se especificó que solo tres grupos están habilitados para recibir este pago adicional:

ANSES: ¿Cuánto se cobra en diciembre? Fechas, aumentos, bono y aguinaldo
Mirá también:

ANSES: ¿Cuánto se cobra en diciembre? Fechas, aumentos, bono y aguinaldo
  • Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): todos los jubilados perciben el SAC junto con su haber mensual actualizado.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, pensiones por vejez y pensiones para madres de siete hijos o más.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también tiene derecho al pago adicional.

ANSES aclaró que ningún otro programa tiene derecho a recibir el aguinaldo, lo que implica que las asignaciones y beneficios sociales quedan excluidos de este pago extraordinario.

ANSES: quiénes no cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025

El organismo también detalló que las siguientes prestaciones no recibirán el aguinaldo:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
  • Asignación por Embarazo
  • Seguro de Desempleo
  • Becas Progresar
  • Programas complementarios administrados por el organismo

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del semestre. Para la liquidación de diciembre, ANSES considera el haber actualizado del mes, el cual incluye un aumento del 2,34% dispuesto por resoluciones oficiales.

Este cálculo se aplica de manera uniforme para todas las prestaciones que reciben el aguinaldo. Cada beneficiario obtendrá un monto distinto según su haber, pero se rige siempre bajo el mismo método de cálculo.

El aguinaldo se suma al pago habitual y aparecerá reflejado en la misma fecha según el calendario de ANSES. No se requiere realizar tramitaciones adicionales para acceder a este beneficio.

ANSES Aumento de Asignaciones en Diciembre 2025: Lo que necesitás saber
Mirá también:

ANSES Aumento de Asignaciones en Diciembre 2025: Lo que necesitás saber
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento asignaciones AUH SUAF bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Diciembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
cuenta dni banco provincia descuentos navidad 2025
Cuenta DNI en diciembre 2025: Cronograma de descuentos en carnicerías, supermercados y el “Especial Fiestas”
Provincia
Día del Médico: ¿Por qué se conmemora cada 3 de diciembre?
Nacionales
La vicegobernadora Magario jura como diputada, pero se toma licencia en la Provincia de Buenos Aires
La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia
Provincia
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
Kicillof anunció un giro extra para los 135 municipios bonaerenses
Provincia
CHOQUE MICRO
Fuerte choque entre un micro y una combi cerca de Rauch: Hay heridos
Provincia
alertar sistema
AlertAR ENACOM: Qué es, cómo funciona y cuándo llega a tu celular
Sociedad

Más leídas