ANSES: ¿Quiénes cobrarán el aguinaldo en diciembre 2025 y quiénes quedan afuera?

A partir de diciembre de 2025, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este pago se hará efectivo junto con los haberes del último mes del año y las actualizaciones correspondientes por la movilidad jubilatoria.

ANSES: quiénes cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025

Desde ANSES se especificó que solo tres grupos están habilitados para recibir este pago adicional:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) : todos los : todos los jubilados perciben el SAC junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas (PNC) : incluye pensiones por invalidez, pensiones por vejez y pensiones para madres de siete hijos o más.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también tiene derecho al pago adicional.

ANSES aclaró que ningún otro programa tiene derecho a recibir el aguinaldo, lo que implica que las asignaciones y beneficios sociales quedan excluidos de este pago extraordinario.

ANSES: quiénes no cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025

El organismo también detalló que las siguientes prestaciones no recibirán el aguinaldo:

Asignación Universal por Hijo ( AUH

Asignación Familiar por Hijo ( SUAF

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por el organismo

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del semestre. Para la liquidación de diciembre, ANSES considera el haber actualizado del mes, el cual incluye un aumento del 2,34% dispuesto por resoluciones oficiales.

Este cálculo se aplica de manera uniforme para todas las prestaciones que reciben el aguinaldo. Cada beneficiario obtendrá un monto distinto según su haber, pero se rige siempre bajo el mismo método de cálculo.

El aguinaldo se suma al pago habitual y aparecerá reflejado en la misma fecha según el calendario de ANSES. No se requiere realizar tramitaciones adicionales para acceder a este beneficio.