ANSES paga hoy viernes 23 de octubre: quiénes cobran según el DNI y cuánto reciben

ANSES continúa este viernes 23 de octubre de 2026 con la acreditación de distintas prestaciones. La jornada marca el inicio de los pagos para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo y también incluye a titulares de la Asignación por Embarazo y de la Prestación por Desempleo, según la terminación del DNI.

Conocer las fechas ayuda a organizar gastos y evitar visitas innecesarias a bancos o cajeros. Los depósitos se realizan según el cronograma establecido para cada prestación, aunque el horario en que aparece el dinero disponible puede variar según la entidad financiera. El organismo permite comprobar la fecha y el lugar de cobro desde su sitio oficial.

Ver también: El cronograma completo de ANSES para octubre y las fechas modificadas por el feriado.

Quiénes cobran ANSES hoy, viernes 23 de octubre

El calendario de este viernes incluye tres grupos principales de titulares con pago ordenado por documento. Las terminaciones correspondientes son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 9 .

DNI terminado en . Prestación por Desempleo, Plan 1: DNI terminados en 2 y 3.

Además, siguen abiertos períodos de cobro para determinadas asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción y para asignaciones familiares de pensiones no contributivas, de acuerdo con las condiciones de cada beneficio. Estos conceptos no deben confundirse con un pago general a todos los titulares de AUH este viernes.

Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

Los haberes previsionales incorporaron en octubre una actualización del 1,66%. El haber mínimo vigente quedó en $435.748,51, mientras que el máximo asciende a $2.932.174,85, según los valores difundidos para este período.

También se mantiene un bono previsional extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados por el decreto correspondiente. Quienes perciben la jubilación mínima y reúnen los requisitos pueden llegar a un ingreso mensual de $505.748,51. El refuerzo es proporcional para ciertos haberes superiores al mínimo y no corresponde asumir que todos los jubilados reciben $70.000 adicionales.

El monto que se acredita en cada caso depende del tipo de beneficio, la historia previsional y los conceptos individuales que figuran en el recibo. Para evitar confusiones, conviene verificar el detalle de la liquidación y no calcular el depósito únicamente por los importes generales publicados en los medios.

Ver también: Cómo se aplica el bono de octubre y qué jubilados lo reciben.

Cuándo cobran los próximos DNI de jubilaciones superiores a la mínima

Tras el primer grupo de este viernes, el cronograma para quienes superan el haber mínimo seguirá durante la próxima semana. Las fechas previstas son:

DNI 2 y 3 : lunes 26 de octubre .

: lunes . DNI 4 y 5 : martes 27 de octubre .

: martes . DNI 6 y 7 : miércoles 28 de octubre .

: miércoles . DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Cómo consultar la fecha de pago y el recibo

Para verificar la liquidación, se puede ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el apartado de cobros figuran fecha y lugar de pago, mientras que los jubilados y pensionados pueden revisar sus recibos desde la sección correspondiente. Es importante utilizar los canales oficiales y evitar compartir claves o códigos de verificación con terceros.

Si el depósito no se visualiza de inmediato, lo primero es revisar el calendario particular de la prestación y consultar en la entidad pagadora. En jornadas de múltiples acreditaciones, la disponibilidad visible en aplicaciones o cajeros no siempre es simultánea para todos los usuarios.

En caso de tener que realizar una consulta presencial, el organismo recomienda utilizar los mecanismos de turno disponibles para el trámite correspondiente. Cobrar un haber y gestionar un expediente son procesos distintos: la acreditación bancaria no requiere por sí misma solicitar un turno, mientras que determinadas gestiones sí pueden requerir una cita previa. Revisar esa diferencia ayuda a ahorrar traslados. Los titulares también pueden comprobar si hay novedades en la plataforma oficial antes de dirigirse a una oficina.