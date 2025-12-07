ANSES: ¿Por qué algunos dejan de cobrar la AUH en diciembre 2025 y qué cambios hay?

Ana Salgueiro
monto auh anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos para diciembre 2025, donde se establece un aumento del 2,34% en las prestaciones, acorde a la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este incremento se enmarca en la política de asistencia social del Gobierno Nacional.

Parte de este ajuste beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a familias en situación de vulnerabilidad, asegurando el acceso a derechos fundamentales como salud y educación para los niños.

Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro
Mirá también:

Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro

Además, ANSES implementará la entrega de dos bonos extras para mejorar la seguridad alimentaria de los menores: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Quiénes acceden a la AUH de ANSES

auh cobro aumento anses asignaciones

La AUH es una asignación mensual que se otorga por cada hijo menor de 18 años en familias que no cuenten con empleo formal o que laboren en la economía informal. Se busca nivelar las oportunidades de todos los niños del país. Este beneficio está dirigido a la madre, padre o titular de menores a cargo que cumplan con ciertos requisitos.

Los requisitos generales para acceder son los siguientes:

Requisitos del titular

  • Ser argentino y residir en el país, o en el caso de extranjeros, tener un mínimo de 2 años de residencia.

Requisitos para los hijos

Los titulares deben presentar la Libreta AUH que verifica que los hijos menores de 4 años cumplan con controles de salud y vacunación. Para los niños entre 5 y 18 años, se requiere prueba de concurrencia a un establecimiento educativo.

Posibles bajas de la AUH por parte de ANSES

ANSES puede suspender o dar de baja el cobro de la AUH por diversas razones relacionadas con la situación laboral o económica del titular y su grupo familiar. Las principales causas incluyen:

  • Cambio en la situación laboral del adulto responsable, como conseguir un empleo formal.
  • Superar el tope de ingresos del hogar, equivalente a dos salarios mínimos.
  • Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.
  • Falta de acreditación de residencia mínima para extranjeros.
  • No presentar la Libreta de AUH.
  • Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.

Monto de la AUH en diciembre

Mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, se establece que la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $122.492 por cada menor a cargo. Sin embargo, los titulares recibirán solo el 80% del monto, es decir, $97.993,6, ya que el 20% se retiene y se abona en una única cuota al presentar la Libreta AUH.

Para el caso de los beneficiarios con discapacidad, la AUH alcanzará el 100% de $398.853. Otras asignaciones incluyen la Asignación Familiar por Hijo de $61.252 y la asignación por hijo con discapacidad de $199.433,02.

Extras disponibles para los beneficiarios

Tarjeta Alimentar

El programa de Tarjeta Alimentar está destinado a titulares de la AUH, de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Este beneficio solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las cuantías son:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche

En el marco del Plan “1000 Días”, este apoyo económico se otorga a madres gestantes que perciben la AUE y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años, buscando asegurar una nutrición adecuada. Este complemento asciende a $46.198,32 en diciembre 2025.

Fechas de cobro de la AUH en diciembre 2025

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre
AUH diciembre 2025: Fechas de cobro, montos con aumento y complementos confirmados por ANSES
Mirá también:

AUH diciembre 2025: Fechas de cobro, montos con aumento y complementos confirmados por ANSES
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Día Nacional del Gaucho: ¿Por qué se celebra hoy, 6 de Diciembre?
Nacionales
Bono navidad jubilados anses
Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro
Anses Sociedad
choque micro tac
Fatal accidente: Murió el chofer de un micro tras chocar con un camión por humo en la ruta
Provincia
Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida en Loma Verde, partido de General Paz
Ranchos
agradavle
La lluvia trajo un respiro, pero se vienen días de mucho calor
Nacionales Provincia
empleados comercio bono aguinaldo
Bono empleados de comercio diciembre 2025: confirmaron sumas fijas y un extra para supermercados
Sociedad
bono navidad aguinaldo estatales
Aguinaldo y Bono de Fin de Año: El mapa de las provincias que ya confirmaron fechas de cobro para diciembre 2025
Provincia Sociedad

Más leídas