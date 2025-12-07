ANSES: ¿Por qué algunos dejan de cobrar la AUH en diciembre 2025 y qué cambios hay?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos para diciembre 2025, donde se establece un aumento del 2,34% en las prestaciones, acorde a la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este incremento se enmarca en la política de asistencia social del Gobierno Nacional.

Parte de este ajuste beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a familias en situación de vulnerabilidad, asegurando el acceso a derechos fundamentales como salud y educación para los niños.

Además, ANSES implementará la entrega de dos bonos extras para mejorar la seguridad alimentaria de los menores: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Quiénes acceden a la AUH de ANSES

La AUH es una asignación mensual que se otorga por cada hijo menor de 18 años en familias que no cuenten con empleo formal o que laboren en la economía informal. Se busca nivelar las oportunidades de todos los niños del país. Este beneficio está dirigido a la madre, padre o titular de menores a cargo que cumplan con ciertos requisitos.

Los requisitos generales para acceder son los siguientes:

Requisitos del titular

Ser argentino y residir en el país, o en el caso de extranjeros, tener un mínimo de 2 años de residencia.

Requisitos para los hijos

Los titulares deben presentar la Libreta AUH que verifica que los hijos menores de 4 años cumplan con controles de salud y vacunación. Para los niños entre 5 y 18 años, se requiere prueba de concurrencia a un establecimiento educativo.

Posibles bajas de la AUH por parte de ANSES

ANSES puede suspender o dar de baja el cobro de la AUH por diversas razones relacionadas con la situación laboral o económica del titular y su grupo familiar. Las principales causas incluyen:

Cambio en la situación laboral del adulto responsable, como conseguir un empleo formal .

del adulto responsable, como conseguir un . Superar el tope de ingresos del hogar, equivalente a dos salarios mínimos.

del hogar, equivalente a dos salarios mínimos. Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.

con otras ayudas o prestaciones de ANSES. Falta de acreditación de residencia mínima para extranjeros.

para extranjeros. No presentar la Libreta de AUH .

. Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.

Monto de la AUH en diciembre

Mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, se establece que la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $122.492 por cada menor a cargo. Sin embargo, los titulares recibirán solo el 80% del monto, es decir, $97.993,6, ya que el 20% se retiene y se abona en una única cuota al presentar la Libreta AUH.

Para el caso de los beneficiarios con discapacidad, la AUH alcanzará el 100% de $398.853. Otras asignaciones incluyen la Asignación Familiar por Hijo de $61.252 y la asignación por hijo con discapacidad de $199.433,02.

Extras disponibles para los beneficiarios

Tarjeta Alimentar

El programa de Tarjeta Alimentar está destinado a titulares de la AUH, de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Este beneficio solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las cuantías son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche

En el marco del Plan “1000 Días”, este apoyo económico se otorga a madres gestantes que perciben la AUE y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años, buscando asegurar una nutrición adecuada. Este complemento asciende a $46.198,32 en diciembre 2025.

Fechas de cobro de la AUH en diciembre 2025

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo