ANSES: ¿Por qué algunos dejan de cobrar la AUH en diciembre 2025 y qué cambios hay?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos para diciembre 2025, donde se establece un aumento del 2,34% en las prestaciones, acorde a la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este incremento se enmarca en la política de asistencia social del Gobierno Nacional.
Parte de este ajuste beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a familias en situación de vulnerabilidad, asegurando el acceso a derechos fundamentales como salud y educación para los niños.
Además, ANSES implementará la entrega de dos bonos extras para mejorar la seguridad alimentaria de los menores: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
Quiénes acceden a la AUH de ANSES
La AUH es una asignación mensual que se otorga por cada hijo menor de 18 años en familias que no cuenten con empleo formal o que laboren en la economía informal. Se busca nivelar las oportunidades de todos los niños del país. Este beneficio está dirigido a la madre, padre o titular de menores a cargo que cumplan con ciertos requisitos.
Los requisitos generales para acceder son los siguientes:
Requisitos del titular
- Ser argentino y residir en el país, o en el caso de extranjeros, tener un mínimo de 2 años de residencia.
Requisitos para los hijos
Los titulares deben presentar la Libreta AUH que verifica que los hijos menores de 4 años cumplan con controles de salud y vacunación. Para los niños entre 5 y 18 años, se requiere prueba de concurrencia a un establecimiento educativo.
Posibles bajas de la AUH por parte de ANSES
ANSES puede suspender o dar de baja el cobro de la AUH por diversas razones relacionadas con la situación laboral o económica del titular y su grupo familiar. Las principales causas incluyen:
- Cambio en la situación laboral del adulto responsable, como conseguir un empleo formal.
- Superar el tope de ingresos del hogar, equivalente a dos salarios mínimos.
- Incompatibilidades con otras ayudas o prestaciones de ANSES.
- Falta de acreditación de residencia mínima para extranjeros.
- No presentar la Libreta de AUH.
- Hijos que superan la edad límite o figuran en otro grupo familiar.
Monto de la AUH en diciembre
Mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, se establece que la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $122.492 por cada menor a cargo. Sin embargo, los titulares recibirán solo el 80% del monto, es decir, $97.993,6, ya que el 20% se retiene y se abona en una única cuota al presentar la Libreta AUH.
Para el caso de los beneficiarios con discapacidad, la AUH alcanzará el 100% de $398.853. Otras asignaciones incluyen la Asignación Familiar por Hijo de $61.252 y la asignación por hijo con discapacidad de $199.433,02.
Extras disponibles para los beneficiarios
Tarjeta Alimentar
El programa de Tarjeta Alimentar está destinado a titulares de la AUH, de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Este beneficio solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Las cuantías son:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Complemento Leche
En el marco del Plan “1000 Días”, este apoyo económico se otorga a madres gestantes que perciben la AUE y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años, buscando asegurar una nutrición adecuada. Este complemento asciende a $46.198,32 en diciembre 2025.
Fechas de cobro de la AUH en diciembre 2025
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre