ANSES lanza “Mis Asignaciones”: nuevas facilidades para beneficiarios de asignaciones familiares

Ana Salgueiro
saldo auh anses

La ANSES ha habilitado en su plataforma digital “mi ANSES” una nueva sección denominada “Mis Asignaciones”. Este servicio beneficiará a miles de usuarios al permitirles gestionar y consultar sus además de obtener soluciones sin tener que visitar una oficina del organismo.

Ahora, los titulares de asignaciones familiares podrán acceder a información detallada sobre los pagos de cada hijo, así como motivos de suspensiones o denegaciones.

¿Qué se puede consultar en la sección Mis Asignaciones?

En esta nueva sección, se puede consultar los cobros y descuentos de:

  • Asignación Familiar o Universal por Hijo
  • Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad
  • Ayuda Escolar Anual
  • Complemento de la AUH (20% acumulado)
  • Complemento Leche del Plan 1000 días
  • Asignación por Cuidado de Salud Integral
  • Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar)

El acceso a los detalles de las asignaciones se formula a partir del primer día del calendario de pagos de cada mes.

¿Quiénes pueden acceder a Mis Asignaciones?

La nueva herramienta está dirigida a:

  • Trabajadores en relación de dependencia y quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
  • Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Monotributistas.
  • Jubilados y pensionados.
  • Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

¿Cómo realizar una consulta en Mis Asignaciones?

1. Ingresá en mi ANSES

2. Hacé tu consulta

  • En el menú, accedé a la opción mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y seleccioná el período que deseás consultar.
  • Podés visualizar los cobros y descuentos identificados por colores:
    • Verde: pagos vigentes
    • Amarillo: suspendidos o embargados
    • Rojo: denegados

Desde la opción “Ver Más”, es posible conocer el motivo por el cual una asignación fue suspendida o denegada, así como las instrucciones para resolverlo. Esta consulta también está disponible en la app mi ANSES.

Calendario de pagos de ANSES

MesFecha de InicioFecha de Fin
Agosto315
Septiembre110
Más leídas