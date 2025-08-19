ANSES lanza “Mis Asignaciones”: nuevas facilidades para beneficiarios de asignaciones familiares

La ANSES ha habilitado en su plataforma digital “mi ANSES” una nueva sección denominada “Mis Asignaciones”. Este servicio beneficiará a miles de usuarios al permitirles gestionar y consultar sus además de obtener soluciones sin tener que visitar una oficina del organismo.
Ahora, los titulares de asignaciones familiares podrán acceder a información detallada sobre los pagos de cada hijo, así como motivos de suspensiones o denegaciones.
¿Qué se puede consultar en la sección Mis Asignaciones?
En esta nueva sección, se puede consultar los cobros y descuentos de:
- Asignación Familiar o Universal por Hijo
- Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad
- Ayuda Escolar Anual
- Complemento de la AUH (20% acumulado)
- Complemento Leche del Plan 1000 días
- Asignación por Cuidado de Salud Integral
- Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar)
El acceso a los detalles de las asignaciones se formula a partir del primer día del calendario de pagos de cada mes.
¿Quiénes pueden acceder a Mis Asignaciones?
La nueva herramienta está dirigida a:
- Trabajadores en relación de dependencia y quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Monotributistas.
- Jubilados y pensionados.
- Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
¿Cómo realizar una consulta en Mis Asignaciones?
1. Ingresá en mi ANSES
2. Hacé tu consulta
- En el menú, accedé a la opción mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y seleccioná el período que deseás consultar.
- Podés visualizar los cobros y descuentos identificados por colores:
- Verde: pagos vigentes
- Amarillo: suspendidos o embargados
- Rojo: denegados
Desde la opción “Ver Más”, es posible conocer el motivo por el cual una asignación fue suspendida o denegada, así como las instrucciones para resolverlo. Esta consulta también está disponible en la app mi ANSES.
Calendario de pagos de ANSES
|Mes
|Fecha de Inicio
|Fecha de Fin
|Agosto
|3
|15
|Septiembre
|1
|10