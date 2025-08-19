ANSES lanza “Mis Asignaciones”: nuevas facilidades para beneficiarios de asignaciones familiares

La ANSES ha habilitado en su plataforma digital “mi ANSES” una nueva sección denominada “Mis Asignaciones”. Este servicio beneficiará a miles de usuarios al permitirles gestionar y consultar sus además de obtener soluciones sin tener que visitar una oficina del organismo.

Ahora, los titulares de asignaciones familiares podrán acceder a información detallada sobre los pagos de cada hijo, así como motivos de suspensiones o denegaciones.

¿Qué se puede consultar en la sección Mis Asignaciones?

En esta nueva sección, se puede consultar los cobros y descuentos de:

Asignación Familiar o Universal por Hijo

Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad

Ayuda Escolar Anual

Complemento de la AUH (20% acumulado)

Complemento Leche del Plan 1000 días

Asignación por Cuidado de Salud Integral

Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar)

El acceso a los detalles de las asignaciones se formula a partir del primer día del calendario de pagos de cada mes.

¿Quiénes pueden acceder a Mis Asignaciones?

La nueva herramienta está dirigida a:

Trabajadores en relación de dependencia y quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Monotributistas.

Jubilados y pensionados.

Personas con Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

¿Cómo realizar una consulta en Mis Asignaciones?

1. Ingresá en mi ANSES

2. Hacé tu consulta

En el menú, accedé a la opción mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones y seleccioná el período que deseás consultar.

Podés visualizar los cobros y descuentos identificados por colores: Verde: pagos vigentes Amarillo: suspendidos o embargados Rojo: denegados



Desde la opción “Ver Más”, es posible conocer el motivo por el cual una asignación fue suspendida o denegada, así como las instrucciones para resolverlo. Esta consulta también está disponible en la app mi ANSES.

Calendario de pagos de ANSES