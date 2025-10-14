ANSES habilitó la solicitud digital de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ya puede tramitarse de forma digital, sin necesidad de asistir a una oficina. Esta medida busca facilitar el acceso y agilizar los tiempos de gestión para las personas mayores.
Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor
La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no cobran ninguna jubilación ni pensión.
El beneficio equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, y se actualiza mensualmente según los aumentos que disponga ANSES.
Cómo solicitar la PUAM online
Para hacer el trámite, solo se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Los pasos son:
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y clave.
- Verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados.
- Ir a “Solicitud de prestaciones” → “Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”.
- Completar el formulario y enviarlo online.
- Consultar el estado del trámite en “Consulta de expediente”.
Requisitos para acceder al beneficio
- Tener 65 años o más.
- Ser argentino con al menos 10 años de residencia en el país o extranjero con 20 años de residencia (10 inmediatamente anteriores a la solicitud).
- No cobrar ni tener derecho a otra jubilación, pensión o prestación por desempleo.
- Residir en Argentina una vez otorgado el beneficio.
Fechas de pago – octubre 2025
Jubilaciones y pensiones mínimas
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
La ANSES continúa así con la digitalización de trámites previsionales, garantizando un acceso más simple y seguro para los adultos mayores.