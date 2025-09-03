banner ad

ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2025: cómo hacer el trámite online

Denisse Helman
AUH tiempo para presentar la libreta

La Asignación Universal por Hijo (AUH) continúa siendo una de las políticas sociales más relevantes del país, y su correcto cumplimiento depende de un requisito clave que deben presentar las familias beneficiarias cada año. En 2025, este trámite ya se encuentra disponible de manera digital y será determinante para acceder a montos retenidos y a beneficios complementarios.

Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUH es un documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes. Su presentación permite acceder al 20% acumulado de la AUH del año anterior, además de otros beneficios como:

Jubilados del Banco Nación: Beneficio de devolución en compras con BNA+ durante septiembre
Mirá también:

Jubilados del Banco Nación: Beneficio de devolución en compras con BNA+ durante septiembre
  • Ayuda Escolar Anual
  • Complemento Leche para menores de 3 años
  • Acceso garantizado a programas sociales vinculados a la AUH

ANSES utiliza este mecanismo como forma de control para verificar que las familias cumplan con los compromisos de salud y educación. Quienes no presenten la libreta antes del 31 de diciembre de 2025 podrían ver interrumpidos temporalmente los pagos.

Cómo presentar la Libreta AUH en Mi ANSES

El trámite es 100% digital y se realiza en simples pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección “Hijos, Libreta AUH” y revisar si falta completar algún dato.
  • Generar el formulario desde la plataforma.
  • Imprimir el documento y llevarlo a la escuela o centro de salud para su validación y firma.
  • Tomar una fotografía del formulario completo, asegurando que se vean las cuatro esquinas, en formato JPG y con un peso máximo de 3 MB.
  • Subir la imagen desde la opción “Subir Libreta AUH” en Mi ANSES.

Una vez realizado el proceso, el organismo envía una confirmación por correo electrónico al titular.

Montos actualizados de la AUH en septiembre 2025

Con el ajuste del 1,9% en base al IPC de julio, el monto de la Asignación Universal por Hijo se ubica en $92.065,27. Este valor corresponde a cada menor cubierto por el beneficio.

Además, las familias reciben la Tarjeta Alimentar y el complemento Leche, que funcionan como refuerzos adicionales.

Valores de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para familias con dos hijos
  • $108.062 para familias con tres o más hijos

Estos montos se mantienen sin cambios durante septiembre, ya que no dependen de la actualización por inflación.

Quiénes pueden acceder a los beneficios adicionales

La Tarjeta Alimentar y el complemento Leche están destinados a grupos específicos:

  • Titulares de AUH con hijas e hijos de hasta 17 años
  • Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobran la asignación por embarazo
  • Familias con hijas e hijos con discapacidad, sin límite de edad
  • Titulares de Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos
Pensión por fallecimiento de jubilados: ¿Cómo gestionar el trámite en ANSES?
Mirá también:

Pensión por fallecimiento de jubilados: ¿Cómo gestionar el trámite en ANSES?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Bono para jubilados ANSES en Septiembre 2025: Todo lo que necesitás saber
Anses
Copia de Noticia2025 20250902 225426 0000
Grave caso de grooming en General Belgrano: un detenido tras una investigación de la Policía Federal
General Belgrano
Veda electoral
Cuándo comienza la veda electoral en Provincia de Buenos Aires y qué actividades estarán prohibidas
Provincia
frio nuvlado
Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza
Provincia
ELECCIONES 2025VA
Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta
Provincia
dormir siesta 20 minutos beneficios
Beneficios de una siesta de 20 minutos que transforman tu día
Salud y Belleza Sociedad
Kicillof envía proyecto para reactivar obra pública en Buenos Aires tras dos años estancada
Kicillof cuestiona el acto de Milei en Moreno y lo responsabiliza por posibles incidentes
Provincia

Más leídas