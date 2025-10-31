ANSES habilita el cobro del 20% retenido de la AUH: ¿cómo tramitar la Libreta online?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder ahora al cobro del 20% retenido durante el año anterior. Este monto se libera una vez que se completa un trámite anual obligatorio: la presentación de la Libreta AUH.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es importante?

La Libreta AUH es un formulario que deben presentar todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo. En este documento se registran tres aspectos fundamentales: controles de salud, cumplimiento del calendario de vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes.

Además, la presentación de la Libreta no solo permite acreditar los cuidados y educación de los menores, sino que también habilita el pago del 20% retenido y posibilita acceder a otros beneficios, como la Ayuda Escolar Anual.

¿Cómo se puede tramitar la Libreta AUH online?

El proceso de presentación de la Libreta AUH se puede realizar de forma digital para mayor comodidad de las familias. A continuación, se detallan los pasos:

Ingresar a mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social (también se puede hacer desde la app oficial).

En el menú “Hijos – Libreta AUH”, verificar si hay datos pendientes de cargar (salud, vacunación o educación).

Si falta información, generar la Libreta y descargar el formulario para imprimirlo o recibirlo por correo electrónico.

Llevar el documento a la escuela o al centro de salud para que lo completen y firmen.

Sacar una foto nítida del formulario firmado y subirla al mismo portal en formato JPG.

Una vez que se carga la información, el sistema confirma la presentación y el monto retenido se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario de la AUH.

¿Cuál será el monto de la AUH en noviembre de 2025?

Con el próximo aumento anunciado por ANSES, los valores de la Asignación Universal por Hijo quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo menor de edad: $119.714 (con retención del 20%).

(con retención del 20%). AUH por hijo con discapacidad: $389.809.

El monto acumulado correspondiente al 2024 representa un alivio económico significativo para muchas familias en el contexto actual.