ANSES febrero 2026: Con aumento confirmado y bono, así quedan las jubilaciones, pensiones y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado el nuevo esquema de pagos que entra en vigencia este martes 3 de febrero de 2026. Bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según el índice de inflación, los beneficiarios percibirán un incremento del 2,85% respecto al mes anterior. Este ajuste se complementa con la ratificación del bono de refuerzo previsional, una pieza clave para sostener el poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos del sistema.

Este mes, el calendario de pagos presenta particularidades debido a los feriados de Carnaval, lo que obligó al organismo a desdoblar las fechas de acreditación para garantizar que todos los beneficiarios cuenten con sus fondos de manera oportuna.

Jubilaciones y pensiones: los nuevos montos de febrero

El incremento impacta en todas las escalas, estableciendo nuevos pisos y techos para el sistema previsional. La jubilación mínima se sitúa este mes en $359.254,35. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene vigente para los sectores vulnerables, el ingreso total de bolsillo para un jubilado de la mínima alcanza los $429.254,35.

Por su parte, el haber máximo jubilatorio asciende a $2.417.441,63. Es importante aclarar que aquellos jubilados que perciben un monto superior a la mínima pero inferior al límite de $429.254,35, recibirán un proporcional del bono hasta alcanzar esa cifra, asegurando que ningún beneficiario quede por debajo de dicho umbral de ingresos.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Los beneficiarios de pensiones asistenciales también verán reflejado el aumento del 2,85% en sus cuentas:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber queda en $287.403,48, que con el bono de $70.000 totaliza $357.403,48 .

El haber queda en $287.403,48, que con el bono de $70.000 totaliza . Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: El monto se ubica en $251.478,05, alcanzando los $321.478,05 tras la suma del refuerzo.

El monto se ubica en $251.478,05, alcanzando los tras la suma del refuerzo. PNC para Madres de 7 hijos: Al ser equivalente a una jubilación mínima, el total a percibir es de $429.254,35.

Asignación Universal por Hijo y SUAF

El sistema de asignaciones familiares también se actualiza. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se eleva a $129.096 por cada hijo. No obstante, debe recordarse que ANSES liquida mensualmente el 80% del total ($103.276,80), mientras que el 20% restante se acumula y se libera únicamente tras la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto escala a $420.354. Para los trabajadores registrados en el sistema SUAF, los montos varían según el rango de ingresos del grupo familiar (IGF), partiendo desde los $64.554 por hijo para el primer escalafón.

Calendario de pagos y feriados de Carnaval

Debido a los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero, el cronograma de pagos se ha reorganizado para evitar cuellos de botella en las entidades bancarias.

Jubilados que no superen la mínima:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero (tras el feriado)

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados que superen la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

El impacto del Salario Mínimo en los haberes

Desde este mes, entra en vigencia el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil de $346.800. Para aquellos jubilados que accedieron al beneficio con 30 años de aportes efectivos (sin moratoria), rige la garantía del 82% móvil. Sin embargo, dado que la jubilación mínima actual ($359.254) ya supera el 82% del nuevo salario mínimo ($284.376), este grupo no percibirá un suplemento adicional este mes, ya que su haber base ya se encuentra por encima del piso legal.