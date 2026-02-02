ANSES febrero 2026: Aumento confirmado y bono, así quedan las jubilaciones, pensiones y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de pagos que rige desde este lunes 2 de febrero de 2026. Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, los haberes reciben un incremento del 2,85%, basado en el índice de inflación de diciembre. Este ajuste llega acompañado de la continuidad del bono de refuerzo, una medida clave para sostener el poder adquisitivo de los sectores con ingresos mínimos.

A continuación, detallamos los montos exactos que percibirán los beneficiarios este mes, los nuevos topes y el calendario de pagos, que presenta modificaciones importantes debido a los feriados de Carnaval.

Jubilaciones y Pensiones: los nuevos valores de febrero

El aumento del 2,85% impacta en todas las escalas del sistema previsional. Para quienes perciben el haber mínimo, el monto se eleva a $359.254,35. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el cual se mantiene congelado en ese valor, el ingreso total de bolsillo para los jubilados de la mínima alcanza los $429.254,35.

Por otro lado, la jubilación máxima se sitúa en $2.417.441,63, monto que no incluye el bono de refuerzo. Es importante destacar que para aquellos beneficiarios que cobran un haber superior a la mínima pero inferior al tope de $429.254,35, ANSES liquidará un bono proporcional hasta alcanzar dicha cifra.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Las pensiones que dependen de la jubilación mínima también se actualizan este mes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber llega a $287.403,48. Con el bono de $70.000, el total a cobrar es de $357.403,48 .

El haber llega a $287.403,48. Con el bono de $70.000, el total a cobrar es de . Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: El monto actualizado es de $251.478,05, que con el refuerzo asciende a $321.478,05 .

El monto actualizado es de $251.478,05, que con el refuerzo asciende a . PNC para Madres de 7 hijos: Al ser equivalente a una jubilación mínima, percibirán un total de $429.254,35 (incluyendo el bono).

Asignaciones Familiares y AUH

El incremento también se traslada a las asignaciones del sistema SUAF y a la Asignación Universal por Hijo.

AUH: El monto total se eleva a $129.096 por cada hijo. Cabe recordar que el pago directo mensual es del 80% ($103.276,80), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

El monto total se eleva a por cada hijo. Cabe recordar que el pago directo mensual es del 80% ($103.276,80), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. AUH por Hijo con Discapacidad: El valor asciende a $420.354 .

El valor asciende a . Asignación Familiar por Hijo: Para el primer rango de ingresos familiares, el monto queda en $64.554.

Calendario de pagos: cambios por los feriados de Carnaval

El cronograma de febrero se verá afectado por los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17. Esto obliga a un desdoblamiento en las fechas de cobro para evitar demoras en las acreditaciones.

Jubilados y Pensionados (Haberes mínimos):

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y Pensionados (Haberes que superan la mínima):

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Salario Mínimo y su impacto indirecto

Desde este 2 de febrero, también entra en vigencia el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de $346.800. Este valor es relevante para los jubilados que se retiraron con 30 años de aportes efectivos (sin moratorias), ya que la ley garantiza que sus haberes no pueden ser inferiores al 82% del salario mínimo. Sin embargo, con el haber actual de $359.254, la mínima ya supera ese piso legal, por lo que no se activará un suplemento adicional por este concepto en el mes en curso.