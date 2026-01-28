ANSES en enero de 2026: Calendario de cobros y cómo reclamar haberes impagos

La última semana de enero de 2026 es una etapa clave para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En este tramo del mes, el organismo previsional completa el cronograma de los haberes más altos y de las prestaciones por desempleo, además de habilitar los canales para aquellos que, por diversos motivos, no pudieron percibir sus beneficios en la fecha correspondiente.

Tras la actualización por movilidad que rige desde el inicio del año, los montos han sufrido modificaciones que impactan directamente en el bolsillo de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran del 26 al 30 de enero

En este periodo, el foco está puesto en los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y en los beneficiarios de la Prestación por Desempleo. El cronograma se distribuye de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de enero.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: pueden cobrar desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: disponibles para el cobro hasta el 12 de febrero.

Montos vigentes en enero 2026: cuánto se cobra con aumento

Este mes, las jubilaciones y pensiones recibieron un ajuste del 2,47%, elevando el piso y el techo de los ingresos. Un dato fundamental es que el bono extraordinario de $70.000 solo fue percibido por quienes cobran la mínima o montos proporcionales hasta alcanzar el tope establecido, por lo que el grupo que cobra esta semana (superiores a la mínima) no accede a dicho refuerzo.

Quiénes pueden reclamar y cómo iniciar el trámite de haberes impagos

Si el calendario de tu prestación ya venció y no viste el dinero acreditado en tu cuenta, o si el monto percibido no coincide con lo liquidado, podés iniciar un reclamo formal ante ANSES.

Situaciones que habilitan el reclamo

Si pasaron más de 60 días desde la fecha de cobro y el dinero volvió a ANSES por no haber sido retirado.

Si el banco no realizó el pago a pesar de estar en fecha.

Si hubo un descuento indebido o falta un adicional (como la Zona Austral o el complemento de asignaciones).

¿Cómo hacer el reclamo paso a paso?

Verificá la liquidación: Entrá a “Mi ANSES” con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, buscá la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones” o “Jubilados” > “Consulta de recibos”.

Entrá a “Mi ANSES” con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, buscá la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones” o “Jubilados” > “Consulta de recibos”. Formulario PS 6.5: Si el haber es impago y tiene menos de dos meses, debés descargar este formulario de la web de ANSES y hacerlo firmar por una autoridad bancaria del lugar donde solés cobrar.

Si el haber es impago y tiene menos de dos meses, debés descargar este formulario de la web de ANSES y hacerlo firmar por una autoridad bancaria del lugar donde solés cobrar. Atención Virtual o Presencial: Podés subir la documentación a través de la Atención Virtual de ANSES o sacar un turno para presentarte en una oficina (UDAI) cercana.

Es importante recordar que el derecho a reclamar haberes no percibidos prescribe a los dos años, por lo que se recomienda realizar la gestión lo antes posible para evitar la pérdida del beneficio.