ANSES: Cuánto se cobrará en marzo 2026 con el nuevo aumento y el bono confirmado

La expectativa por el próximo índice de inflación crece entre jubilados y titulares de asignaciones. Mientras se espera el dato oficial del INDEC, las proyecciones privadas y del Banco Central ya anticipan de cuánto será la suba que llegará a los bolsillos el próximo mes.

De cara a marzo, un mes clave para la economía familiar por el inicio de clases, millones de beneficiarios de la ANSES aguardan la confirmación del porcentaje de aumento que regirá para jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Bajo la actual fórmula de movilidad, los haberes se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Por lo tanto, el aumento de marzo 2026 dependerá exclusivamente de la inflación de enero de 2026.

Aunque el INDEC publicará la cifra definitiva a mediados de febrero, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ya marca el rumbo: se estima que el piso del aumento rondará el 2,4%.

Jubilados y pensionados: así quedarían los montos en marzo

Si se confirma la proyección del 2,4% de inflación para enero, la jubilación mínima recibirá una actualización que busca, al menos, empatar a los precios. A esto se le debe sumar el bono de refuerzo, que se mantendría congelado en $70.000, tal como viene ocurriendo en los últimos meses.

Con estos números sobre la mesa, la estructura de pagos para marzo se perfila de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: Pasaría de los $359.254 actuales a un estimado de $367.876 .

Pasaría de los $359.254 actuales a un estimado de . Bono Extra: Se suman los $70.000 (sin aumento).

Se suman los $70.000 (sin aumento). Total de Bolsillo: Un jubilado de la mínima cobraría aproximadamente $437.876.

Para quienes perciben más de la mínima, el aumento aplica sobre el haber real, pero no cobran el bono completo, sino un proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Tabla estimativa de cobro – Marzo 2026:

Prestación Haber estimado (con 2,4%) Bono Total a cobrar Jubilación Mínima $367.876 $70.000 $437.876 PUAM $294.301 $70.000 $364.301 PNC (Invalidez/Vejez) $257.513 $70.000 $327.513 PNC (Madres 7 hijos) $367.876 $70.000 $437.876

Nota: Estos valores son cálculos preliminares basados en las estimaciones del REM y están sujetos a la publicación oficial del IPC de enero por parte del INDEC.

AUH y SUAF: Aumento + Ayuda Escolar

Marzo es un mes “fuerte” para las familias con chicos en edad escolar. Además del aumento por movilidad mensual, se liquida la Ayuda Escolar Anual.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el incremento del 2,4% llevaría el monto bruto a unos $132.195. Recordá que mes a mes se percibe el 80% de ese valor, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

Monto Bruto AUH: $132.195

$132.195 Monto Neto (en mano): $105.756 (aprox).

La Ayuda Escolar: el alivio de marzo

El dato más relevante para este grupo es la confirmación del pago de la Ayuda Escolar Anual. El monto confirmado para este ciclo lectivo es de $85.000 por hijo.

Este beneficio se paga a:

Titulares de AUH con hijos de 4 a 17 años.

con hijos de 4 a 17 años. Trabajadores en relación de dependencia que cobran SUAF y presentaron el certificado escolar.

Por lo tanto, una familia titular de AUH con un hijo en edad escolar cobraría en marzo:

$105.756 (haber mensual) + $85.000 (Ayuda Escolar) + Tarjeta Alimentar (si corresponde).

Asignaciones Familiares (SUAF)

Para los trabajadores formales, los topes de ingresos y los montos de las Asignaciones Familiares también se ajustan. En el primer rango de ingresos (los sueldos más bajos), el cobro por hijo pasaría a rondar los $66.104.

Es importante revisar en Mi ANSES que los datos del grupo familiar estén actualizados, ya que el organismo cruza esta información para determinar el rango de cobro.

Cuándo se confirma el aumento real

El dato oficial de la inflación de enero se conocerá el próximo martes 10 de febrero (fecha estimativa del calendario INDEC). Inmediatamente después, la ANSES oficializará los porcentajes exactos y publicará el calendario de pagos, que habitualmente comienza la segunda semana del mes, ordenado por terminación de DNI.