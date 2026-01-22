ANSES: ¿Cuánto se cobra en febrero 2026 con el nuevo aumento de la AUH y el refuerzo alimentario?

Febrero llega con novedades para el bolsillo de las familias argentinas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el próximo mes un nuevo incremento en las prestaciones sociales, en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes mensualmente según la inflación.

Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH), es fundamental que conozcas los números finos: cuánto vas a ver depositado en tu cuenta, qué pasa con la Tarjeta Alimentar y cómo impacta el “Complemento Leche” si tenés chicos menores de 3 años. A continuación, desglosamos los montos actualizados, los extras confirmados y el calendario de pagos para que organices tu economía doméstica.

📈 Nuevo aumento confirmado: ¿En cuánto queda la AUH?

Para febrero de 2026, se aplicará una actualización del 2,85% sobre los montos de la seguridad social. Este porcentaje surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, tal como lo estipula la normativa actual.

El impacto en la AUH es directo:

Monto Bruto (Total): La asignación pasará a ser de $129.096 por cada hijo.

La asignación pasará a ser de por cada hijo. Lo que cobrás en mano (80%): ANSES retiene el 20% todos los meses (que se recupera luego presentando la Libreta). Por lo tanto, el depósito mensual directo será de $103.276 .

ANSES retiene el 20% todos los meses (que se recupera luego presentando la Libreta). Por lo tanto, el depósito mensual directo será de . El retenido (20%): Se acumulan $25.820 que quedan guardados hasta la presentación de la libreta anual.

♿ AUH por Discapacidad

En el caso de las familias con hijos con discapacidad, el monto es mayor:

Monto Bruto: $420.354.

$420.354. Cobro en mano (80%): $336.283.

💳 Tarjeta Alimentar en febrero 2026

A diferencia de la AUH, la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) no se ajusta automáticamente por inflación, sino que depende de decretos directos del Ministerio de Capital Humano. Para febrero, los montos se mantienen igual que en enero.

Este refuerzo se deposita automáticamente en la misma cuenta de la AUH y varía según la cantidad de chicos de hasta 14 años (inclusive) en el hogar:

Cantidad de hijos Monto Tarjeta Alimentar Por 1 hijo $52.250 Por 2 hijos $81.936 Por 3 o más hijos $108.062

Dato importante: Si tenés hijos con discapacidad que cobran AUH, no hay límite de edad para percibir la Tarjeta Alimentar.

🍼 Plus para la primera infancia: Plan 1000 Días

Si tenés hijos de hasta 3 años, al combo anterior se le suma el Complemento Leche. Este ítem sí aumenta por movilidad (igual que la AUH).

Nuevo monto febrero 2026: $48.691 por cada niño/a menor de 3 años.

💰 ¿Cuánto cobro en TOTAL en febrero? (Ejemplos reales)

Para que no tengas que sacar la calculadora, acá te dejamos los escenarios más comunes sumando AUH (80%) + Tarjeta Alimentar.

Familia con 1 hijo (entre 3 y 14 años):$103.276 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $155.526

Familia con 1 hijo (menor de 3 años):$103.276 (AUH) + $52.250 (Alimentar) + $48.691 (Leche) = $204.217

Familia con 2 hijos (mayores de 3 años):$206.552 (2 AUH) + $81.936 (Alimentar) = $288.488

Familia con 3 hijos (mayores de 3 años):$309.828 (3 AUH) + $108.062 (Alimentar) = $417.890

🗓️ Calendario de pagos ANSES Febrero 2026

Atención porque este mes es particular: los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17 de febrero) cortan la semana de pagos, lo que modifica las fechas habituales.

Este es el cronograma estimado para titulares de AUH según la terminación de tu DNI:

DNI terminados en 0: Lunes 9 de febrero

Lunes 9 de febrero DNI terminados en 1: Martes 10 de febrero

Martes 10 de febrero DNI terminados en 2: Miércoles 11 de febrero

Miércoles 11 de febrero DNI terminados en 3: Jueves 12 de febrero

Jueves 12 de febrero DNI terminados en 4: Viernes 13 de febrero

Viernes 13 de febrero (Feriados de Carnaval)

DNI terminados en 5: Miércoles 18 de febrero

Miércoles 18 de febrero DNI terminados en 6: Jueves 19 de febrero

Jueves 19 de febrero DNI terminados en 7: Viernes 20 de febrero

Viernes 20 de febrero DNI terminados en 8: Lunes 23 de febrero

Lunes 23 de febrero DNI terminados en 9: Martes 24 de febrero

Recordá que podés consultar tu fecha y lugar de cobro exacto ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Cobros”.