ANSES: ¿Cuánto se cobra en diciembre? Fechas, aumentos, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos correspondientes a diciembre, que incluirá un aumento significativo en las jubilaciones y asignaciones, además del pago del bono y el aguinaldo. Este anuncio se enmarca en un contexto donde los beneficiarios esperan con atención las fechas fijadas por el organismo.

Aumento en jubilaciones y asignaciones de diciembre

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, ha comunicado el calendario de pagos para un amplio grupo de beneficiarios, que incluye jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, y diversas asignaciones familiares. A continuación, se detallan las fechas de cobro para cada grupo.

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados que reciben hasta un haber mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Para aquellos con jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Fechas para asignaciones y prestaciones

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tendrán el siguiente calendario:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Las Pensiones No Contributivas también contarán con un calendario específico:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

En relación a la Asignación por Embarazo, las fechas son:

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Los detalles para la Asignación por Prenatal y los pagos de las asignaciones de Pago Único se distribuyen de la siguiente forma:

Asignación por Prenatal:

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): 10 de diciembre al 12 de enero.

Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre.

Montos de los pagos y aumentos anunciados

La ANSES aplicará un aumento del 2,34% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este ajuste se basa en la fórmula de movilidad establecida, que referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Además, se otorgará un bono mensual de $70.000 a quienes perciban jubilaciones mínimas, lo que ayudará a mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos recibirán un total de 581.319,39 pesos, que incluye el aumento, el bono y el medio aguinaldo. Para quienes sobrepasen este umbral, se aplicará un bono proporcional que garantizará que lleguen a ese mismo total. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascenderá a 479.055,51 pesos.

Las Asignaciones Universales también verán un ajuste significativo, con montos que alcanzarán los 122.492 pesos para la AUH, 398.853 pesos para la AUH por Hijo con Discapacidad y 61.252 pesos para la Asignación Familiar por Hijo, en el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se efectuará en las fechas disponibles en el calendario habitual, brindando previsibilidad a los beneficiarios.