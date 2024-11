ANSES: Cuánto es el monto de la garrafa social y cómo saber si cobro en noviembre 2024

El Programa Hogar de ANSES, que otorga subsidios para la compra de garrafas sociales a hogares sin acceso a la red de gas natural, es clave para muchas familias argentinas. En noviembre de 2024, este programa ha reactivado los pagos, los cuales incluyen además un retroactivo por los meses en los que no se había entregado el subsidio (diciembre de 2023 a abril de 2024).

¿Cómo inscribirse en el Programa Hogar?

Para ser beneficiario de este programa y recibir el subsidio para la compra de garrafas, es necesario cumplir con ciertos requisitos como no tener acceso a gas natural, tener ingresos familiares limitados (no superar dos salarios mínimos) y no haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Cuánto es el monto de la garrafa social

En noviembre de 2024, los beneficiarios recibirán entre $8.000 y $10.000 por garrafa, dependiendo de la cantidad de personas en el hogar y la provincia de residencia. Además, se pagará un retroactivo de unos $16.000 para cubrir los meses que el programa estuvo suspendido.

¿Cuándo cobro el Programa Hogar en noviembre de 2024?

Si ya sos beneficiario del programa, podés consultar las fechas de pago según tu documento. Según información actualizada en noviembre de 2024:

El pago del subsidio se realiza de acuerdo a la terminación del DNI de cada titular. Los pagos comienzan en la segunda semana de noviembre y se distribuyen durante todo el mes.

A continuación, te mostramos cómo se distribuye el pago según la terminación del DNI:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 8 de noviembre 2 y 3 9 de noviembre 4 y 5 10 de noviembre 6 y 7 13 de noviembre 8 y 9 14 de noviembre

Estas fechas pueden variar dependiendo de la provincia y la disponibilidad de los puntos de pago, por lo que te recomendamos siempre verificar la información actualizada en las plataformas oficiales.

¿Cómo saber si cobro el subsidio?

Podés consultar tu situación a través de Mi ANSES o el certificado negativo que te permitirá verificar si te han otorgado la garrafa social. Además, en la sección “Cobros” de ANSES verás la fecha de pago correspondiente.

¿Bono navideño para jubilados?

Aunque aún no está confirmado, se especula sobre la posibilidad de un bono de fin de año para jubilados en diciembre de 2024, como medida para compensar la inflación. Este bono se sumaría a los beneficios que reciben los jubilados y pensionados.

Para más detalles sobre los fechas de cobro y montos del Programa Hogar, podés consultar las últimas noticias de Anses en INFOZONA.