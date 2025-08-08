banner ad

ANSES: Cuándo se cobra el Complemento Leche de y cuánto es el monto

Ana Salgueiro
Auh anses 2

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio implementado por Anses para apoyar a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo bajo ciertas condiciones. En esta nota, se presentan los montos a cobrar y las fechas de pago correspondientes a agosto de 2025.

¿Qué es el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

Este complemento actúa como ayuda alimentaria, con el objetivo de garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad. Según datos de Anses, este beneficio se ha ajustado recientemente.

Actualización del monto para agosto de 2025

Anses ha confirmado un aumento del 1,62%, cifra que coincide con el mismo porcentaje de incremento de la AUH, conforme a la movilidad basada en la inflación publicada por el INDEC.

Con esta actualización, el nuevo monto para agosto será de $42.594. Este beneficio se paga en la misma fecha que la AUH y la Asignación por Embarazo, organizándose el cronograma según la terminación del número de documento.

Calendario de pagos para agosto

A continuación se detalla el calendario de pagos tanto para la Asignación Familiar por Hijo como para la Asignación por Embarazo:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 25 de agosto

Para más información, es aconsejable consultar el calendario de pagos completo de agosto en el sitio oficial de Anses.

