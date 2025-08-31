banner ad

ANSES Calendario de pago de Septiembre 2025: Cuándo y cuánto se cobra

Ana Salgueiro
Jubilacion pension AUH ANSES fechas cobro 2025

ANSES confirmó su calendario de pagos y montos para septiembre 2025. A continuación, te brindamos información esencial sobre fechas de cobro y cuánto se cobrará de la AUH, AUE, SUAF, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones vigentes este mes.

Anses fechas de cobro 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en septiembre un aumento del 1,9% por movilidad mensual (IPC de julio) para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La Justicia prohíbe la difusión de nuevos audios de Karina Milei
Mirá también:

La Justicia prohíbe la difusión de nuevos audios de Karina Milei

El incremento se complementa con un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. Si el haber supera la mínima pero queda por debajo del piso definido, se paga un refuerzo proporcional hasta alcanzar el monto tope.

Mirá también 👉 Créditos para jubilados de ANSES: ¿Cómo acceder y cuáles son los requisitos?

Jubilaciones y pensiones: Cuánto se cobra en septiembre 2025

Montos vigentes desde septiembre de 2025:

Tipo de Jubilación o PensiónMonto Mensual ($)Total con Bonos ($)
Jubilación mínima$320.277,18$390.277,18
Dos haberes mínimos$640.554,36
Jubilación máxima$2.155.162,17
PNC Madres de 7 hijos$320.277,18$390.277,18
PNC por invalidez, vejez o discapacidad$224.194,02$294.194,02
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)$256.221,74$326.221,74

Fechas de cobro jubilados y pensionados en septiembre 2025

Tabla de aumento para jubilados

Calendario confirmado por terminación de DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC)

📅 Calendario de pago – septiembre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Mirá también 👉 Tarjeta Alimentar 2025: A quiénes le corresponde, nuevos montos y límite de edad

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

📅 Fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Mirá también 👉 Cambios en la Moratoria Jubilatoria de ANSES: Cómo funcionará la Prestación de Retiro Proporcional

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

📅 Fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignaciones: Cuánto se cobra en septiembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH)

ConceptoMonto en septiembre 2025
AUH por hijo (monto bruto)$115.088
AUH por hijo (80% en mano)$92.070
AUH con discapacidad (monto bruto)$374.745
AUH con discapacidad (80% en mano)$299.796

Recordá: el 20% retenido se liquida al presentar la Libreta.

Artículo relacionado 👉 ANSES Aumento de Asignaciones: Lo que necesitás saber

Monto total a cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

Cantidad de hijosAUH (-20%)Tarjeta AlimentarTotal a cobrar
1 hijo$92.070$52.250$144.320
2 hijos$184.140$81.936$266.076
3 hijos$276.210$108.062$384.272

Estos importes suman la AUH (80% mensual) y la Tarjeta Alimentar vigente.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Montos por tramo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)Monto a cobrar
Hasta $874.426$57.540,80
Entre $874.426,01 y $1.282.433$38.810,38
Entre $1.282.433,01 y $1.480.614$23.469,49
Entre $1.480.614,01 y $4.630.534$12.103,38

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGFMonto a cobrar
Hasta $874.426$187.371,66
Entre $874.426,01 y $1.282.433$132.551,52
Desde $1.282.433,01$83.656,52

Monto de otras asignaciones familiares

Nacimiento: $67.071,88
Adopción: $401.069,81
Matrimonio: $100.435,08
Cónyuge (tope IGF $4.023.266): $13.952,99
Prenatal: mismos valores y tramos de SUAF por hijo ($57.540,80 / $38.810,38 / $23.469,49 / $12.103,38)
Ayuda Escolar Anual: $85.000

Fechas de cobro para AUH, SUAF y AUE (septiembre 2025)

AUH AUE ANSES Aumento

Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de septiembre al 10 de octubre (todas las terminaciones).

Cuándo cobro Volver al Trabajo septiembre 2025: fechas, montos y cómo consultar el pago
Mirá también:

Cuándo cobro Volver al Trabajo septiembre 2025: fechas, montos y cómo consultar el pago
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento AUH bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Septiembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
empleada domestica escala salarial 2025
Aumento Empleadas Domésticas en Septiembre 2025: Cuánto se cobra por hora y por mes
Sociedad
salario minimo en argentina
Salario Mínimo en Argentina: De cuánto es en Septiembre 2025
Anses Nacionales
Descuentos de Cuenta DNI se mantienen durante julio en supermercados y ferias del país
Descuentos de Cuenta DNI en Septiembre 2025: Todos los beneficios del mes
Provincia
Rige la veda de pesca de pejerrey en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
20250831 173819 0000
Crimen en Tandil: Se conoció la identidad de la joven de 18 años asesinada
Provincia
Gas y electricidad más caros desde hoy en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas