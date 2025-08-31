ANSES Calendario de pago de Septiembre 2025: Cuándo y cuánto se cobra

ANSES confirmó su calendario de pagos y montos para septiembre 2025. A continuación, te brindamos información esencial sobre fechas de cobro y cuánto se cobrará de la AUH, AUE, SUAF, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones vigentes este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en septiembre un aumento del 1,9% por movilidad mensual (IPC de julio) para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El incremento se complementa con un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. Si el haber supera la mínima pero queda por debajo del piso definido, se paga un refuerzo proporcional hasta alcanzar el monto tope.

Mirá también 👉 Créditos para jubilados de ANSES: ¿Cómo acceder y cuáles son los requisitos?

Jubilaciones y pensiones: Cuánto se cobra en septiembre 2025

Montos vigentes desde septiembre de 2025:

Tipo de Jubilación o Pensión Monto Mensual ($) Total con Bonos ($) Jubilación mínima $320.277,18 $390.277,18 Dos haberes mínimos $640.554,36 – Jubilación máxima $2.155.162,17 – PNC Madres de 7 hijos $320.277,18 $390.277,18 PNC por invalidez, vejez o discapacidad $224.194,02 $294.194,02 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $256.221,74 $326.221,74

Fechas de cobro jubilados y pensionados en septiembre 2025

Calendario confirmado por terminación de DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC)

📅 Calendario de pago – septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Mirá también 👉 Tarjeta Alimentar 2025: A quiénes le corresponde, nuevos montos y límite de edad

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

📅 Fechas de cobro:

DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre

: lunes 8 de septiembre DNI terminados en 1 : martes 9 de septiembre

: martes 9 de septiembre DNI terminados en 2 : miércoles 10 de septiembre

: miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre

: jueves 11 de septiembre DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre DNI terminados en 5 : lunes 15 de septiembre

: lunes 15 de septiembre DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

: martes 16 de septiembre DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

: jueves 18 de septiembre DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Mirá también 👉 Cambios en la Moratoria Jubilatoria de ANSES: Cómo funcionará la Prestación de Retiro Proporcional

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

📅 Fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 22 de septiembre

: lunes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : martes 23 de septiembre

: martes 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 24 de septiembre

: miércoles 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignaciones: Cuánto se cobra en septiembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Concepto Monto en septiembre 2025 AUH por hijo (monto bruto) $115.088 AUH por hijo (80% en mano) $92.070 AUH con discapacidad (monto bruto) $374.745 AUH con discapacidad (80% en mano) $299.796

Recordá: el 20% retenido se liquida al presentar la Libreta.

Artículo relacionado 👉 ANSES Aumento de Asignaciones: Lo que necesitás saber

Monto total a cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

Cantidad de hijos AUH (-20%) Tarjeta Alimentar Total a cobrar 1 hijo $92.070 $52.250 $144.320 2 hijos $184.140 $81.936 $266.076 3 hijos $276.210 $108.062 $384.272

Estos importes suman la AUH (80% mensual) y la Tarjeta Alimentar vigente.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Montos por tramo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Monto a cobrar Hasta $874.426 $57.540,80 Entre $874.426,01 y $1.282.433 $38.810,38 Entre $1.282.433,01 y $1.480.614 $23.469,49 Entre $1.480.614,01 y $4.630.534 $12.103,38

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF Monto a cobrar Hasta $874.426 $187.371,66 Entre $874.426,01 y $1.282.433 $132.551,52 Desde $1.282.433,01 $83.656,52

Monto de otras asignaciones familiares

✔ Nacimiento: $67.071,88

✔ Adopción: $401.069,81

✔ Matrimonio: $100.435,08

✔ Cónyuge (tope IGF $4.023.266): $13.952,99

✔ Prenatal: mismos valores y tramos de SUAF por hijo ($57.540,80 / $38.810,38 / $23.469,49 / $12.103,38)

✔ Ayuda Escolar Anual: $85.000

Fechas de cobro para AUH, SUAF y AUE (septiembre 2025)

Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de septiembre al 10 de octubre (todas las terminaciones).