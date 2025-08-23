ANSES confirmó los pagos de pensiones en septiembre: ¿Quiénes cobrarán $500.000?

ANSES ha anunciado que en septiembre de 2025 los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán un nuevo aumento en sus haberes. A continuación, conocé los montos actualizados y las fechas de cobro.
¿Cómo se desglosan los pagos para las PNC en septiembre de 2025?
Los haberes correspondientes a las PNC para este grupo se distribuyen de la siguiente manera:
El monto total para las PNC por Invalidez y por Vejez será de $295.529,36, compuesto por:
- Haber base actualizado: $225.529,36 (tras el aumento del 1,9% sobre el haber de agosto de $220.013,76) más un bono extraordinario de $70.000. Total: $295.529,36.
- Las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos alcanzará $320.277,17, más el bono de $70.000 y además, se incluye un extra por la Tarjeta Alimentar, equivalente a $108.062. Total: $498.339,17.
Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES cobrarán un total de $326.221,74 en septiembre.
¿Cuáles son las fechas de pago de las Pensiones No Contributivas?
A continuación, se detallan las fechas de pago de las Pensiones No Contributivas para septiembre de 2025:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre de 2025