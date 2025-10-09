ANSES confirmó el pago del Programa Hogar en octubre 2025: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

En un contexto de ajustes y aumento del costo de vida, el Programa Hogar sigue siendo una de las herramientas más importantes para que las familias sin conexión a la red de gas natural puedan acceder a garrafas a precios accesibles. En octubre de 2025, ANSES continuará con el pago mensual del subsidio, que busca garantizar el abastecimiento energético de los sectores más vulnerables del país.

Requisitos para acceder al Programa Hogar ANSES en octubre 2025

El beneficio está destinado a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural o que viven en zonas donde este servicio no está disponible. Para acceder, los titulares deben cumplir con ciertas condiciones que verifican la necesidad real del subsidio.

Requisitos principales:

Ningún integrante del hogar puede figurar como titular de un servicio de gas por red ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas .

ni haber solicitado la . Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles . En el caso de monotributistas, se permite hasta la categoría C .

no deben superar el equivalente a . En el caso de monotributistas, se permite hasta la . Si algún miembro posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el límite se amplía a tres salarios mínimos o categoría D de monotributo.

vigente, el límite se amplía a o de monotributo. En provincias patagónicas como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, el tope es de 2,8 salarios mínimos o categoría D. En casos de discapacidad, asciende a 4,2 salarios mínimos o categoría E.

Cuánto se cobra por el Programa Hogar ANSES en octubre 2025

El monto mensual del subsidio es determinado por la Secretaría de Energía, y varía de acuerdo a la ubicación del domicilio, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año.

Los valores aumentan en los siguientes casos:

Durante los meses más fríos , cuando el consumo energético se incrementa.

, cuando el consumo energético se incrementa. En hogares con más de cinco integrantes , donde la demanda de gas envasado es mayor.

, donde la demanda de gas envasado es mayor. En zonas frías como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Patagones, así como en regiones incluidas en la Ley 27.637, que abarca partes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Salta y La Rioja.

El pago se acredita de forma automática en la cuenta del beneficiario registrada en ANSES y puede consultarse en la web oficial.

Cómo saber si cobrás el Programa Hogar en octubre 2025

Para consultar si el subsidio está activo, tenés que ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social. Dentro del apartado “Mis cobros”, el sistema muestra si el Programa Hogar está habilitado y cuál es el monto correspondiente al mes de octubre.

Causas por las que pueden suspender el pago del Programa Hogar

El beneficio puede ser dado de baja de manera temporal o definitiva si se detectan irregularidades o cambios en la situación del hogar.

Principales causas de suspensión:

Exceso de ingresos: cuando el grupo familiar supera los topes establecidos. En provincias patagónicas, los límites son mayores, pero igualmente controlados por ANSES.

cuando el grupo familiar supera los topes establecidos. En provincias patagónicas, los límites son mayores, pero igualmente controlados por ANSES. Conexión a la red de gas: si la vivienda pasa a tener servicio de gas natural, se deberá presentar un certificado de negativa ante la distribuidora y actualizar los datos en ANSES.

si la vivienda pasa a tener servicio de gas natural, se deberá presentar un ante la distribuidora y actualizar los datos en ANSES. Cobro duplicado: si más de un integrante del hogar percibe el beneficio, será necesario corregir la información.

si más de un integrante del hogar percibe el beneficio, será necesario corregir la información. Medidor activo: si se detecta un medidor de gas en funcionamiento, el subsidio se suspende hasta que se regularice la situación.

si se detecta un medidor de gas en funcionamiento, el subsidio se suspende hasta que se regularice la situación. No cobro durante tres meses consecutivos: el programa se da de baja automáticamente y se debe iniciar el trámite nuevamente para reactivarlo.

Qué es el Programa Hogar ANSES

El Programa Hogar es una política pública impulsada por el Estado nacional y administrada por ANSES junto a la Secretaría de Energía, cuyo objetivo es garantizar el acceso al gas envasado a familias de bajos recursos y organizaciones sociales sin fines de lucro.

El subsidio cubre una parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos, y se deposita de forma directa a los beneficiarios todos los meses. Esta asistencia permite que miles de hogares argentinos puedan afrontar el gasto energético básico, especialmente durante los meses de mayor consumo.