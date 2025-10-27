ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: ¿Cuándo se cobra?

Denisse Helman
Calendario de pagos ANSES: ¿Cuándo cobrarán jubilados y beneficiarios en octubre?

Con el comienzo de un nuevo mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma oficial de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. Este mes presentará algunas modificaciones excepcionales debido a los feriados nacionales del viernes 21 (feriado puente turístico) y lunes 24 de noviembre, lo que implicará el adelanto o agrupamiento de ciertos pagos.

Aumento del 2,1% y continuidad del bono extraordinario

Desde noviembre, los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizarán con un incremento del 2,1%, basado en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Además, continuará el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben la mínima, una medida que busca reforzar los ingresos frente al aumento del costo de vida.

También seguirán en vigencia los complementos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), con el fin de brindar mayor cobertura a los sectores de menores recursos.

Inicio del cronograma de pagos

El calendario de pagos establecido por la Resolución 1091/2024 comenzará el 10 de noviembre, con el pago a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los beneficiarios de la AUH, quienes serán los primeros en cobrar.

Posteriormente, recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima, seguidos por aquellos cuyos ingresos superan ese monto.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documento terminado enFecha de cobro
010 de noviembre
111 de noviembre
212 de noviembre
313 de noviembre
414 de noviembre
517 de noviembre
618 de noviembre
719 de noviembre
820 de noviembre
920 de noviembre

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

Documento terminado enFecha de cobro
0 y 121 de noviembre
2 y 325 de noviembre
4 y 526 de noviembre
6 y 727 de noviembre
8 y 928 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documento terminado enFecha de cobro
0 y 110 de noviembre
2 y 311 de noviembre
4 y 512 de noviembre
6 y 713 de noviembre
8 y 914 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

Documento terminado enFecha de cobro
010 de noviembre
111 de noviembre
212 de noviembre
313 de noviembre
414 de noviembre
517 de noviembre
618 de noviembre
719 de noviembre
820 de noviembre
920 de noviembre

Cómo consultar la fecha y el monto del cobro

La ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas de cobro y los montos actualizados desde:

  • La web oficial www.anses.gob.ar
  • La aplicación móvil Mi ANSES, disponible las 24 horas

En total, más de siete millones de jubilados y pensionados cobrarán sus haberes en noviembre bajo un esquema que combina aumentos automáticos, refuerzos y políticas de contención social destinadas a acompañar a los sectores más vulnerables.

Más leídas