ANSES confirma los nuevos montos en la Tarjeta Alimentar

Ana Salgueiro
Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2025: ¡Así es de fácil!

ANSES ha confirmado los montos en la Tarjeta Alimentar para septiembre. Esta asistencia se acredita automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiando a más de 4 millones de familias en situación de vulnerabilidad.

¿Qué es la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar fue implementada en 2020 como parte del Plan Argentina contra el Hambre. Este programa ofrece un refuerzo económico para la compra de alimentos, depositándose mensualmente junto a la AUH y no requiere trámites previos.

En un contexto inflacionario, la Tarjeta Alimentar asegura el acceso a alimentos básicos, reduciendo la inseguridad alimentaria en un 30% según estudios oficiales.

Montos actualizados septiembre 2025

Los montos para este mes son los siguientes:

FamiliasMonto
1 hijo$52.250
2 hijos$81.936
3 o más hijos$108.062

Estos montos se ajustan regularmente para reflejar la inflación y son significativamente más altos que los valores iniciales del programa.

¿Quiénes pueden cobrarlo?

El beneficio está destinado a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años.
  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Madres de 7 o más hijos que reciben una Pensión No Contributiva.

¿Cómo cobrar el refuerzo?

El proceso es automático:

  1. Mantené tus datos actualizados en Mi ANSES.
  2. Cobrá regularmente tu AUH, AUE o pensión.
  3. El dinero se acreditará en la misma cuenta bancaria.
  4. Usalo con tu tarjeta de débito o retiralo en efectivo.

El depósito se realiza junto con la asignación correspondiente sin necesidad de tramites adicionales.

Compatibilidad con otros beneficios

La Tarjeta Alimentar es compatible con:

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.711).
  • Libreta AUH (hasta $165.000 por hijo).
  • Créditos ANSES (hasta $3.000.000).
  • Programas provinciales de alimentación.

Recomendaciones importantes

  • Verificá tus datos en Mi ANSES regularmente.
  • Actualizá tu información ante cambios familiares.
  • No esperes el último día para retirar el dinero.
  • Conservá tus comprobantes de alimentos por posibles auditorías.

Próximas actualizaciones

Los montos son revisados trimestralmente según la evolución de la Canasta Básica Alimentaria. Se anticipa un nuevo aumento en diciembre 2025 que refleje la inflación acumulada.

¿Cómo utilizar el beneficio?

El dinero puede usarse para:

  • Compras en supermercados y almacenes.
  • Ferias y mercados de proximidad.
  • Comercios adheridos al programa.
  • No tiene restricciones específicas de uso.

Es un componente esencial de la red de protección social en Argentina, asegurando una alimentación adecuada para todos los niños. Verificá tu cuenta bancaria en las fechas habituales de pago.

Más leídas