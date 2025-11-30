ANSES confirma aumento y paga un bono extraordinario en diciembre para acompañar a las familias

Durante el último tramo del año, miles de familias que reciben asistencia estatal esperan las actualizaciones de sus haberes y posibles extras que ayuden a reforzar el ingreso mensual. En este contexto, ANSES oficializó nuevos incrementos y un pago adicional para diciembre, que impactará especialmente en titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cuánto aumenta la AUH en diciembre 2025

A partir de la movilidad correspondiente al mes, ANSES aplicará un aumento del 2,3% en la AUH. Con esta actualización, el haber bruto sube y se ubica en un monto cuya parte neta —tras descontarse el 20% de retención— será de $97.994.

Esa retención se acumula para liquidarse en un único pago anual cuando la familia presente la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Qué es el bono de $200.000 que ANSES pagará por única vez

Además del aumento mensual, ANSES abonará un bono extraordinario de fin de año para reforzar el ingreso de los hogares con niños. Este beneficio se sumará al haber mensual de la AUH y permitirá que las familias alcancen un ingreso total cercano a los $200.000, según su composición y los beneficios adicionales que integren.

Para quienes tengan hijos menores de 4 años, los montos pueden incrementarse aún más gracias a suplementos alimentarios.

Quiénes pueden alcanzar los $196.000 en diciembre

Las familias con un niño menor de 4 años pueden combinar diferentes conceptos para llegar a un ingreso total cercano a $196.000, compuesto por:

  • Haber neto de AUH: $97.994
  • Tarjeta Alimentar para 1 hijo: $52.250
  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: $46.198

La suma de estos tres importes conforma el refuerzo mensual para hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

Cuáles son los extras alimentarios que paga ANSES

Para reforzar el acceso a la canasta básica, el organismo liquida dos adicionales destinados a garantizar una correcta nutrición durante la primera infancia y la niñez.

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): destinado a niños de hasta 3 años.
  • Tarjeta Alimentar: pago mensual según cantidad de hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar

BeneficioMonto
Alimentar con 1 hijo$52.250
Alimentar con 2 hijos$81.936
Alimentar con 3 o más hijos$108.062

Estos importes se suman al haber mensual y al eventual bono extraordinario de diciembre.

Cuándo se cobra el bono navideño y la AUH en diciembre

Debido al feriado del lunes 8 de diciembre, los pagos del mes comenzarán un día más tarde que el esquema habitual. Las acreditaciones respetarán el calendario según terminación de DNI.

Fechas de pago AUH diciembre 2025

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) compartirán exactamente el mismo calendario de cobro que la AUH. Además, jubilados y pensionados también iniciarán sus pagos con la misma reprogramación por feriado.

