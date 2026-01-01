PNC en enero 2026: Aumento confirmado, montos actualizados y cuánto se cobra con el bono

El comienzo de 2026 llega con novedades para quienes dependen de los ingresos previsionales, en un contexto marcado por la actualización mensual de haberes y la continuidad de los refuerzos económicos. En ese escenario, las Pensiones No Contributivas vuelven a ocupar un lugar central dentro del calendario de pagos de ANSES.

Aumento confirmado para las PNC en enero de 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) reciben en enero un aumento del 2,47%, en línea con el último índice oficial de inflación. La actualización se basa en la variación de precios de noviembre, que fue del 2,5%, y se aplica con dos decimales, tal como establece el mecanismo de movilidad mensual vigente.

El reajuste se incorpora de forma automática al haber y alcanza a todas las PNC, que habitualmente se acreditan durante la segunda semana del mes. Junto con las jubilaciones mínimas y la AUH, estas prestaciones dan inicio al cronograma de pagos de ANSES.

Cuánto cobran las PNC en enero con el bono de $70.000

Además del aumento por inflación, en enero continúa vigente el bono de $70.000, que se paga junto con el haber mensual. Con este refuerzo, los montos actualizados quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez:

Haber: $244.509,52

Con bono: $314.509,52

PNC para madres de siete hijos o más:

Haber: $349.299,31

Con bono: $419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Haber: $279.439,45

Con bono: $349.439,45

Jubilación mínima:

Haber: $349.299,31

Con bono: $419.299,31

Jubilación máxima:

Haber: $2.350.453,71

Los valores incluyen el ajuste mensual y reflejan el esquema de refuerzos vigente para el inicio del año.

Cómo se paga el bono de ANSES en enero

El bono de $70.000 se acredita de manera automática junto con los haberes y está destinado principalmente a:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de PNC

Beneficiarios de la PUAM

En los casos de haberes superiores al mínimo, el refuerzo se paga de forma proporcional, hasta alcanzar el tope de $419.299,31.

Cómo iniciar un trámite jubilatorio en ANSES

Para quienes necesiten comenzar un trámite de jubilación, ANSES establece una serie de pasos obligatorios que se pueden iniciar de manera digital:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

con CUIL y Clave de la Seguridad Social Verificar los aportes en Trabajo > Consultar Historia Laboral

En caso de faltantes, presentar documentación respaldatoria y completar el Formulario 6.18

Solicitar un turno presencial y concurrir a una oficina de ANSES con DNI

Con este esquema, en enero de 2026 los beneficiarios de Pensiones No Contributivas comienzan el año con un nuevo ajuste por inflación y la continuidad del bono, que refuerza el ingreso mensual de los sectores más vulnerables.