ANSES aumenta la AUH por discapacidad: ¿Qué cambios trae para octubre?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad, que comenzarán a regir en octubre de 2025. Este incremento es el resultado de la aplicación de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24.
¿Cuáles son los nuevos montos de la AUH por Discapacidad?
Para octubre, la AUH por discapacidad tendrá un aumento del 1,9%, elevando el monto total de la prestación de $374.745 a $381.865.
|Descripción
|Monto
|Asignación total
|$381.865
|Monto que recibe el titular (80%)
|$299.796
|Porcentaje retenido (20%)
|Se libera anualmente
¿Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad?
Este beneficio está destinado a familias con hijos o hijas que tengan algún tipo de discapacidad, sin importar la edad del menor.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar la AUH por Discapacidad?
- Tener los datos familiares actualizados en ANSES: Es vital que la información sobre el grupo familiar esté correctamente registrada.
- Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente: Este documento debe estar al día para poder percibir la prestación.
- Realizar el trámite de autorización en ANSES: Se requiere una autorización que valide la solicitud y habilite el cobro.
El monto se abona mensualmente y no tiene límite de edad mientras la condición de discapacidad se mantenga vigente.