ANSES anunció el aumento de diciembre 2025: ¿Cuánto se cobrará de AUH y Tarjeta Alimentar?

A partir de diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento del 2,3% en las prestaciones sociales, derivado del reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento se oficializa mediante la Resolución 361/2025, firmada por el director de ANSES, Fernando Omar Bearzi.

Además, ANSES ha actualizado los montos y límites de las Asignaciones Familiares en el marco de la Ley N° 24.714, así como sus complementarias y modificatorias.

¿Cuánto se cobra de Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES en diciembre 2025?

Las titulares de la AUH ANSES percibirán en diciembre de 2025 un monto bruto de $97.993,42. En el caso de aquellas beneficiarias de la AUH ANSES por Hijo con Discapacidad, el monto será de $319.082,20.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre de 2025?

Los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar también se actualizarán en diciembre. Quedarán de la siguiente manera:

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250 .

. Familias con dos hijos: $81.936 .

. Familias con tres o más hijos: $108.062.

¿Quiénes cobran la suma extraordinaria de diciembre 2025?

Las titulares de la AUH ANSES que hayan presentado la Libreta AUH en octubre recibirán en diciembre 2025 el 20% retenido correspondiente al ejercicio 2024.

¿Cómo presentar la Libreta de AUH ANSES?

La presentación de la Libreta AUH de 2025 ya puede realizarse a través de MI ANSES, disponible en la web y en la aplicación, hasta el 31 de diciembre. Este trámite permite a las familias acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación y la educación de los niños y adolescentes, lo que les otorga acceso al 20% del complemento acumulado.

Instructivo para presentar la Libreta de AUH ANSES

Ingresa a MI ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH, verifica la información de los hijos o personas a cargo y asegúrate de que esté correcta.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), selecciona la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprime el formulario y lleva a cabo el proceso de firma en el centro de salud o la escuela correspondiente.

Toma una foto del formulario completo y súbela a MI ANSES.

La presentación se considera finalizada cuando recibas un correo electrónico confirmando la correcta modificación.

AUH ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025