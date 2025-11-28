ANSES anunció el aumento de diciembre 2025: ¿Cuánto se cobrará de AUH y Tarjeta Alimentar?

Ana Salgueiro
ANSES anunció el aumento de diciembre 2025: ¿Cuánto se cobrará de AUH y Tarjeta Alimentar?

A partir de diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento del 2,3% en las prestaciones sociales, derivado del reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento se oficializa mediante la Resolución 361/2025, firmada por el director de ANSES, Fernando Omar Bearzi.

Además, ANSES ha actualizado los montos y límites de las Asignaciones Familiares en el marco de la Ley N° 24.714, así como sus complementarias y modificatorias.

Progresar Trabajo: últimos días para inscribirse a la beca de formación en oficios
Mirá también:

Progresar Trabajo: últimos días para inscribirse a la beca de formación en oficios

¿Cuánto se cobra de Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES en diciembre 2025?

Las titulares de la AUH ANSES percibirán en diciembre de 2025 un monto bruto de $97.993,42. En el caso de aquellas beneficiarias de la AUH ANSES por Hijo con Discapacidad, el monto será de $319.082,20.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre de 2025?

Los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar también se actualizarán en diciembre. Quedarán de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

¿Quiénes cobran la suma extraordinaria de diciembre 2025?

Las titulares de la AUH ANSES que hayan presentado la Libreta AUH en octubre recibirán en diciembre 2025 el 20% retenido correspondiente al ejercicio 2024.

¿Cómo presentar la Libreta de AUH ANSES?

La presentación de la Libreta AUH de 2025 ya puede realizarse a través de MI ANSES, disponible en la web y en la aplicación, hasta el 31 de diciembre. Este trámite permite a las familias acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación y la educación de los niños y adolescentes, lo que les otorga acceso al 20% del complemento acumulado.

Instructivo para presentar la Libreta de AUH ANSES

  • Ingresa a MI ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección Hijos > Libreta AUH, verifica la información de los hijos o personas a cargo y asegúrate de que esté correcta.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), selecciona la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprime el formulario y lleva a cabo el proceso de firma en el centro de salud o la escuela correspondiente.
  • Toma una foto del formulario completo y súbela a MI ANSES.
  • La presentación se considera finalizada cuando recibas un correo electrónico confirmando la correcta modificación.

AUH ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre
ANSES: Nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios
Mirá también:

ANSES: Nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Diseño sin título 20251127 151708 0000
Dolor y conmoción: quién es la profesional que perdió la vida en los acantilados de Mar del Plata
Provincia Sociedad
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
La Provincia declara emergencia económica y tensa la relación con los municipios
Provincia
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente
Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán
Provincia
FotoJet 2025 11 26T134020.391
Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa
Nacionales
FAECYS anuncia nueva escala salarial para empleados de comercio en el segundo semestre 2025
Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Sociedad
contador muni
Al menos 80 municipios enfrentan serias dificultades para pagar el aguinaldo
Provincia
agrada parque
Calor intenso y tormentas fuertes: el último jueves de noviembre llega con alerta
Provincia

Más leídas