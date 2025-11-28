ANSES anunció el aumento de diciembre 2025: ¿Cuánto se cobrará de AUH y Tarjeta Alimentar?

A partir de diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento del 2,3% en las prestaciones sociales, derivado del reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento se oficializa mediante la Resolución 361/2025, firmada por el director de ANSES, Fernando Omar Bearzi.
Además, ANSES ha actualizado los montos y límites de las Asignaciones Familiares en el marco de la Ley N° 24.714, así como sus complementarias y modificatorias.
¿Cuánto se cobra de Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES en diciembre 2025?
Las titulares de la AUH ANSES percibirán en diciembre de 2025 un monto bruto de $97.993,42. En el caso de aquellas beneficiarias de la AUH ANSES por Hijo con Discapacidad, el monto será de $319.082,20.
¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre de 2025?
Los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar también se actualizarán en diciembre. Quedarán de la siguiente manera:
- Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres o más hijos: $108.062.
¿Quiénes cobran la suma extraordinaria de diciembre 2025?
Las titulares de la AUH ANSES que hayan presentado la Libreta AUH en octubre recibirán en diciembre 2025 el 20% retenido correspondiente al ejercicio 2024.
¿Cómo presentar la Libreta de AUH ANSES?
La presentación de la Libreta AUH de 2025 ya puede realizarse a través de MI ANSES, disponible en la web y en la aplicación, hasta el 31 de diciembre. Este trámite permite a las familias acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación y la educación de los niños y adolescentes, lo que les otorga acceso al 20% del complemento acumulado.
Instructivo para presentar la Libreta de AUH ANSES
- Ingresa a MI ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos > Libreta AUH, verifica la información de los hijos o personas a cargo y asegúrate de que esté correcta.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), selecciona la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprime el formulario y lleva a cabo el proceso de firma en el centro de salud o la escuela correspondiente.
- Toma una foto del formulario completo y súbela a MI ANSES.
- La presentación se considera finalizada cuando recibas un correo electrónico confirmando la correcta modificación.
AUH ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre